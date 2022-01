Slotcall: Eerste double digits zijn er, maar ook veel verliezers

Iedereen krijgt wel ns gelijk. Sta open voor elk boodschap. Vooral van iemand die net even ongelijk had. Er komt ongelooflijk veel geld op de piepkleine uranium (mijnen) markt af. Zeer ongeliefd, volstrekt onbegrepen, onbesproken. Complete werelddelen springen op de mini reactoren ! As we speak.. GB pompt even 500 miljoen in 1 bedrijf; Rolls Royce, minireactoren en waterstofprojecten. VS start met plaatsen minireactoren, Japan weer aktief met reactoren en China gaat 150 centrales plaatsen. Inkooprondes voor centrales komen eraan volgende maand voor bestaande centrales. Uranium stond voor kort op de allerlaagste prijs sinds 10 jaren ! Veel mijnen zijn gestopt ondertussen.. Als u t niet interessant vindt gaat u een bull markt van 10 jaar missen..

World economic forum is voor kernenergie, u dus ook, uw tegenargumenten worden netjes verwijderd van internet, weet u wel. "Uw opvattingen zijn niet in lijn met de heersende norm".

Kernenergie is aangemerkt als echt groene vorm van energie. Er zijn te weinig werkelijk groene projecten voor banken om obligaties op uit te geven.

Leuk of niet, kernenergie is keihard nodig om uw Tesla op te laten draaien. 55% van de stroom voor het schone karretje komt van kolen, olie en gas verbranden, begrijpt u? Er is een zekere noodzaak voor kernenergie, dat is een understatement. Olie heeft de neiging op te raken..Oil peak in aantocht, ook n leuk gegeven beleggingstechnisch op kortere termijn.

Wat koop je dan ?; Rolls Royce, Uranium Royalties bedrijven (banken voor mijnen die in grondstof worden betaald) zoals nexgen, uranium royalty etc, of de patenthouder voor mini reactoren installaties Lightbridge of een etf in uranium, of het sprott physical uranium fund (grootste opkoper van fysiek uranium). All extreem goede beleggingen voor vele, vele jaren!

Nog leuker; langlopende call opties op mijnen... Eerste 400% is al binnen !

Early bird catches the worms, wees er 1 van !

Mooi en succesvol 2022, 23, 24, 25, 26, 27 28, 29, 30, 31, 32 gewenst alvast. En 2033 krijgt u erbij. Het jaar dat u de winst weer kan uitgeven