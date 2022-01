IEX verlaagt na vier jaar koopadvies Accsys Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Na ruim vier jaar en een rendement van 140% verlaagt de IEX Beleggersdesk het advies voor houtveredelaar Accsys van Buy naar Hold. Na jaren van onderwaardering is Accsys eindelijk fair geprijsd, volgens analist Niels Koerts. Het aandeel stond op Kopen sinds november 2017, en inmiddels zijn de verwachte productieverhogingen van het ESG-bedrijf ingeprijsd. Groeipotentie en risico's zijn redelijk in balans, alsdus Koerts, maar door de recente koersrally is de verhouding niet meer zo gunstig als voorheen. Zijn target price, die een horizon van een à anderhalf jaar kent, blijft gehandhaafd, maar instappen is volgens de analist niet meer opportuun. Lees de volledige analyse op IEX Premium.

