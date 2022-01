Waarde of groei lijkt gemakkelijk, maar de beurs maakt het ingewikkeld

Volgens mij is er wel chocola van te maken:

- RELX, Wolters, Heineken: obligatiesurrogaten, maar ook met gestage groei. Ze zijn denk ik zo duur omdat het vluchtheuvels zijn voor beleggers die eigenlijk obligaties willen, maar ook iets willen verdienen. Deze aandelen zouden wat minder duur kunnen worden als obligaties weer aantrekkelijker worden. Aan de andere kant zijn het ook inflatie-vluchtheuvels, dus ze kunnen weer nieuwe vluchtelingen uit de aandelenhoek trekken. Het is topkwaliteit waar niks op aan te merken is en die eigenlijk nooit teleurstelt, dus altijd duur. Ik denk dat ze duur blijven, wellicht blijven ze dit jaar een beetje flatlinen. Dan is er altijd nog het dividend.

- Shell en Unilever: topkwaliteit, maar er zit een luchtje aan. Shell vanwege CO2 en klimaat. Iedereen die graag op de moral high ground staat, dus bijna heel Nederland, wil er niet mee gezien worden. Ten onrechte denk ik. Unilever heeft net iets te vaak teleurgesteld. Maar dat komt denk ik wel terug. De business is gewoon te goed. Probleem van Unilever is dat er alternatieven zijn die het op dit moment beter doen. Ik denk dat hier goede kansen liggen. Als geld niet meer gratis is, gaan de harde cijfers tellen boven het warme gevoel. De ABP's vinden wel een weggetje om stiekem via de achterdeur toch in Shell te zitten als ze de poen nodig hebben.

- Ahold: snap ik niet zo heel goed waarom het relatief goedkoop is. Het is een goed geleid, defensief bedrijf. Hier liggen kansen.

- KPN is een obligatie. Geen spoortje van groei, alleen een vast inkomen. Er zit gewoon totaal geen muziek in. Wie gelooft er nog in een overname na die affaires met Belgacom en America Movil? Daar moet je toch wel heel veel fantasie voor hebben. Ik zag er niks in en zie er nog steeds niks in. Hooguit voor de cashflow. Een vast inkomen zonder groei is niet zo aantrekkelijk bij oplopende inflatie.

- De chipbedrijven ASML, ASMI en Besi zijn misschien duur, maar de chipmarkt is in een nieuwe fase gekomen. Chips zitten niet meer voornamelijk in computers, ze zitten overal in. De totale productiecapaciteit moet een heel stuk omhoog. Het cyclische is er voorlopig vanaf. Ik zie het als defensieve aandelen (ook bijvoorbeeld een TSMC). Misschien doen ze dit jaar per saldo niet veel, of dalen ze iets. Dan komt de waardering omlaag en dat is niet zo erg. Maar het blijven toppers. Ik zou ze niet weg doen. Er komen wellicht mooie koopmomenten aan.

- Story stocks: afblijven. Die lopen leeg als het spannend wordt.

- Cyclische aandelen (DSM, IMCD,): zijn misschien niet zo cyclisch als ze traditioneel gezien worden. De cyclus is nu hoog. Je moet cyclicals kopen als het slecht gaat. Liefst als het langer slecht gaat dan gedacht en de beurs ongeduldig wordt. Randstad is natuurlijk wel puur cyclisch.

- Financials: die zouden moeten profiteren van hogere rente en ze zijn goedkoop.



Ik heb altijd moeite met het kort door de bocht kletsen over waarde versus groei, juist omdat er in werkelijkheid veel meer nuances zijn. Bovendien, is een ASML nu waarde of groei? Ik vind het een defensief aandeel met betonnen business, maar het is ook groei en technologie. Heel wat technologischer dan een Amazon, dat toch vooral een distributiebedrijf met een website is. En onderschat niet de techniek achter een bedrijf als RELX. Maar dat wordt over het algemeen niet als tech gezien. En is DSM na alle transformaties echt nog zo cyclisch? Ik betwijfel het. Ze hebben de meeste cyclische onderdelen er juist uit gedaan.