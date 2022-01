Het zijn weer rente, waarde en groei die de klok slaan voorbeurs

De AEX-indicatie is vlak tot licht lager, nadat op Wall Street vooral technologie goed weg kwam met -1,1%, want er stond ruim -2% op het Nasdaq 100-bord.

De Europese en Amerikaanse futures kleuren nipt rood (technologie nog het meeste)

Azië staat ook lager - vooral China en Korea - maar Japan houdt de voeten net droog

Dde volatiliteit steeg gisteren +1,9% naar 16,9

De dollar is dit jaar redelijk steady op en rond 1,13

De Duitse rente loopt een basispuntje op en de Amerikaanse levert er twee in

Olie en goud liggen nagenoeg vlak en crypto loopt op

Ik stipte het al even aan en we zagen het ook al op het Damrak in de namiddag nadat Wall Street open was: het was waarde (Dow Jones +0,6%) versus groei (Nasdaq 100 -1,3%) met de brede markt er precies tussenin (S&P 500 -0,1%). En hoe komt dat? Jeroen verwoordt het luid en duidelijk, vind ik.

Nogmaals, hogere rentes (en hogere dollar) zijn vooral in het nadeel van dure groeiaandelen en/of niet winstgevende technologie. En dit speelt veel meer in de VS dan hier in de EU. Wat een mooi staatje en het is de Fed nu menens, hoor. Vanavond zijn er de notulen van het laatste rentebesluit.

Heeft trouwens iemand de laatste tijd nog iets uit Frankfurt gehoord?

De grootste duif van de Fed (Kashkari) zegt nu dat het beteugelen van inflatie belangrijker is dan stimuleren van groei. Go USD! #EURUSD https://t.co/LLjU38eGKW pic.twitter.com/lq0U3Pj86r — Robbert Manders, CFA (@RobbertM_IG) January 4, 2022

Daar gaat ie, Sligro meldt zich dit jaar als eerste op het Damrak met cijfers, de omzet over 2021. Valt het mee, valt het tegen? Refinitiv meldt een consensus van €2,0 miljard omzet over 2021, maar ING zit daar dus dik onder.

Er is meer, NSI geeft ook al een update over 2021.

Er is verder geen Nederlands beursnieuws, maar in Hong Kong staat - let op uw Prosussen - Tencent -4,0%. Niet alleen dit, per maart zijn er ook striktere dataregels in China voor Big Tech. Hier in het westen inflatie en rente en in China vastgoed en technologie: er is genoeg om u zorgen over te maken.

De schrale troost is dat dit altijd zo is.

China’s tech stocks fell once again following a weak session for their U.S. peers and as firms backed by Tencent came under pressure after the firm pared investment in the sector https://t.co/H3KCxmheac — Bloomberg Markets (@markets) January 5, 2022

Omdat het winter is, geef ik voorlopig deze ook maar mee. In Japan lopen energieprijzen op, omdat er een sneeuwfrontje richting Tokyo koerst, zag ik ergens. Het zal. Eens zien of wij deze winter meemaken dat de koersen op de Buienradar gaan reageren. Hier is de Nymex Dutch TTF Natural Gas future:



De opening:



De rentes:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:48 Lichte druk op jaaromzet Sligro

07:32 Sterke herwaardering NSI

07:05 Vertrouwen Japanse consument licht onder druk

07:03 Europese beurzen openen naar verwachting licht lager

07:02 Ruim 295 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

04 jan Beursupdate: AEX op Wall Street

04 jan Wall Street sluit verdeeld

04 jan Olieprijs stijgt

04 jan Wall Street verdeeld

04 jan Europese beurzen sluiten met winst

04 jan AEX levert meeste winst weer in

04 jan Tencent stoot weer belang af

De agenda is vol met inkoopmanagersindices, ADP rapport en Fed notulen:

07:30 Sligro - Jaaromzet

07:00 Consumentenvertrouwen - December (Jap)

08:45 Consumentenvertrouwen - December (Fra)

09:15 Inkoopmanagersindex diensten - December (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex diensten - December (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex diensten - December def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex diensten - December def. (Dld)

10:00 Geldhoeveelheid November (eur)

10:00 Inkoopmanagersindex diensten - December def. (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:15 Banenrapport ADP - December (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex New York - December (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex diensten Markit - December def.(VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Notulen (VS)

En dan nog even dit

De terugblik, waarde versus groei dus:

On Wall Street, investors shifted out of growth stocks and into value stocks, driving the Nasdaq lower but propelling the Dow north to a record high. More here: https://t.co/fIsMsFqykg pic.twitter.com/CKPER1K2IH — Reuters Business (@ReutersBiz) January 5, 2022

Inderdaad, tricky times... Just Eat Takeway dus, ik hoef u niets meer te zeggen. Delivery Hero verdubbelt haar belang in Spaanse Glovo:

Breakingviews - Delivery Hero speeds up M&A in tricky times https://t.co/opGuJQXSzC — Reuters Business (@ReutersBiz) January 4, 2022

Hold my beer!

Warren Buffett makes over $120 billion on Apple's trot to $3 trillion, among his best bets ever https://t.co/qCQULgIWV3 — CNBC (@CNBC) January 4, 2022

Intussen bij zijn maatje:

Daily Journal, a newspaper and software business that counts Charlie Munger as chairman, nearly doubled its holding of Alibaba in recent months https://t.co/EmZdGkfGmd — Bloomberg Wealth (@wealth) January 4, 2022

Meer uit China, dit is een bailed-out asset manager:

BREAKING: China Huarong plunges 40% in Hong Kong as it resumes trading after a $6.6 billion state-led bailout https://t.co/gSwXsvY4pS pic.twitter.com/Abe7jj2MtJ — Bloomberg Markets (@markets) January 5, 2022

Nog meer uit China, Evergrande staat -1,2% in Hong Kong:

As pressure mounts, China Evergrande seeks delaying onshore bond payment for relief https://t.co/QSdsAcdUkJ pic.twitter.com/Fuf7iveG4V — Reuters Business (@ReutersBiz) January 5, 2022

Oh Deere, als ie dan ook nog naar de maan kan...

The company says its new tractor can till fields with no driver present, improving farm productivity by as much as 20%. https://t.co/d6mZ0ZDdLs — Barron's (@barronsonline) January 4, 2022

Het wordt al drukker hiero:

Sony is exploring the commercial launch of its own electric vehicle, joining tech rivals like Xiaomi and Foxconn in a rush into the red-hot industry https://t.co/9Wkixm8UA8 — Bloomberg Markets (@markets) January 5, 2022

Dit begint ergens op te lijken:

1.000 kilometer bereik nieuw streefdoel voor e-auto's https://t.co/5qqiRbwkx9 — De Tijd (@tijd) January 4, 2022

Ach... Nikola doet nog altijd ruim een tientje. Valt mij nog mee...

Electric-car firm Nikola is dropping its $2 billion patent lawsuit against rival Tesla as its founder continues to fight criminal charges that he misled investors https://t.co/gyiUPPQ44U — Bloomberg Markets (@markets) January 5, 2022

Nieuwste van het nieuwste en de volgende hype na crypto en NFT...?

WSJ Video: Investors are buying up metaverse real estate in a virtual land boom https://t.co/d1UyZgH48q — WSJ Markets (@WSJmarkets) January 4, 2022

WallStreetbets dus, dit is te leuk om te kijken of het klopt :-)

Seen on WSB: "I miss when Robinhood had confetti when I sold at a loss. Really softened the blow." — Market Rebellion (@MarketRebels) January 4, 2022

Veel plezier en succes vandaag.