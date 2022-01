Aarzelende start van Wall Street

Wall Street ligt er technisch prima bij, maar lijkt wat weifelend aan het nieuwe jaar te beginnen.

Er liggen dit beursjaar tal van uitdagingen te wachten. Ten eerste moet de markt de economische fall out van de pandemie zien te verwerken. Maar ook ligt er een krapper monetair beleid in het verschiet nu de Federal Reserve heeft aangegeven op de rem te trappen. En last but not least ligt de inflatie op ramkoers.

Langetermijn opwaartse trends intact

Vooralsnog heeft dit geen dramatisch effect op de technische plaatjes van Wall Street gehad. Over de gehele linie zijn de langetermijn opwaartse trends intact, hoewel het technische beeld op korte termijn verdeeld oogt.

Technisch noteren de Dow Jones als de S&P500 rond een all-time high. De beide Nasdaq-indices noteren nog zo'n 2% tot 3% onder hun all-time highs, maar hebben hun correctieve fase al duidelijk verlaten.

Ik heb hier onlangs in in Outlook voor 2022 aangegeven dat Wall Street staat te trappelen op de drempel van het nieuwe jaar. En ook dat een buy the dips strategie verantwoord blijft. Deze visie wil ik hier met nadruk herhalen.

Vandaag bekijk ik de Dow, de S&P500, de Nasdaq Composite en de Nasdaq 100.

Dow Jones gluurt nipt boven de weerstand van 36.544,90

De Dow Jones is boven de oude weerstand gebroken, waarmee een technische verbetering is opgetreden. Opwaarts is er ruimte richting de weerstand van 5.000 punten (gevormd op 8 november).

Steun ligt rond 33.616,60 punten (de bodem van 20 september 2021).







De S&P500 index vormt hogere bodem

De S&P 500-index is door de bovenkant van het zijwaartse koerspatroon (van de afgelopen twee maanden) gedrukt. De index heeft in de daling daarna een potentieel hogere bodem gevormd boven het niveau van de voorgaande toppen.

Zolang de koers boven deze voormalige toppen weet te blijven, blijft het technische plaatje redelijk positief. Het eerste berekend koersdoel zien we rond 5.000,00 punten.

Steun hanteren we op 4.545,85 punten (de bodem van 2 september 2021).





Nasdaq 100 index lonkt naar all-time high rond 16.764,86 punten



De kleinere Amerikaanse technologiebeurs is in de laatste correctie opgevangen door recente toppen. Hiermee blijft het technische beeld van de Nasdaq 100 index positief en is ruimte voor een stijging richting 16.764,86 punten (de top van 22 november 2021).

Een doorbraak van de laatste koerstop zou de verbetering bevestigen. De steun vinden we op 15.543,31 punten (de bodem van 3 december 2021).

Na een uitbraak boven de weerstand van 16.764,86 punten wordt 17.600,00 het volgende opwaartse koersdoel.





Nasdaq Composite index, verlaat de correctieve fase

De Amerikaanse technologiebeurs, de Nasdaq Composite index, verbetert wat, nu de correctieve fase opwaarts is verlaten.

Om verder te verbeteren, is een doorbraak boven de weerstand van 16.212,23 punten (de top van 22 november 2021) noodzakelijk.

De steun ligt rond 14.931,05 punten (de bodem van 3 december 2021).