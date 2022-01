Slotcall: Grootste verliezer van het Damrak getipt als topper van januari

Gisteren startte de AEX (+0,1%) het jaar goed en ook vandaag heeft de Nederlandse hoofdindex weer een groene slotkoers op het bord gezet. De ferme plus waarmee de AEX startte bleef op het eind echter uit en beleggers moesten het doen met een mager plusje. Sectorrotatie is het kernwoord vandaag. Voor techaandelen is het afzien, terwijl waarde-aandelen juist mooie plussen noteren.

Just Eat Takeaway (-7,2%) krijgt de poedelprijs omdat het vandaag de grootste verliezer van het Damrak is. De minimale koersdoelverlaging van Bank of America zal er niet veel mee van doen hebben, omdat de bank zelfs met het nieuwe koersdoel van €68 nog veel upside ziet.

Het heeft meer van doen met de algehele tendens rond technologie-aandelen. Deze liggen er vandaag simpelweg slecht bij. Misschien heeft het iets te maken met de Amerikaanse rente die net als gisteren stevig in de lift zit. Juist de techfondsen hebben hier last van omdat de winsten van deze groeiaandelen meer in de toekomst liggen.

De koers loopt daarmee overigens ook in tegen de verwachting van veel beursexperts die meededen aan de maandelijkse beursenquête van Corné van Zeijl. Zij tipten onder andere Just Eat Takeaway als mogelijke topper voor januari met de gedachte dat de meeste pijn nu wel geleden is. De vorige keer tipten de experts Just Eat ook al als topper voor de maand december, maar toen sloot Just Eat de maand af met -12,2%.

Macrocijfertjes

Tijd om even een blik te werpen op een paar verse macrocijfers. Allereerst kijken we naar Duitsland, waar de werkloosheid afgelopen maand sterker is afgenomen dan verwacht. Op maandbasis daalde het aantal werklozen met 23.000, terwijl op een afname van 15.000 gerekend werd. In november daalde het aantal werklozen op maandbasis nog met 34.000. Bij deze cijfers is rekening gehouden met seizoensinvloeden.

Ondertussen bleek uit de inkoopmanagersindex van ISM dat de groei van de Amerikaanse industrie wat vertraagt. De index daalde van 61,1 in november naar 58,7 afgelopen maand. Economen rekenden op een daling tot slechts 60. Maar met een indexstand boven de 50 is er nog altijd sprake van groei. Krimp wordt pas geroepen wanneer de index daaronder zakt.

Ook het aantal vacatures is in de Verenigde Staten gedaald, zo bleek vandaag uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid. Tussen oktober en november daalde het aantal openstaande vacatures met een half miljoen tot 10,6 miljoen. Nog altijd fors meer dan de 6,8 miljoen openstaande vacatures een jaar eerder.

Tesla heeft nog meer in het vat

“Tesla (-4,8%) maakt de verwachtingen ruimschoots waar met sterke productiecijfers. Dit jaar belooft weer een absoluut recordjaar te worden nu elektrisch rijden echt aanslaat bij de consument”, schrijft Paul Weeteling in zijn analyse van Tesla. “Op dit moment is er zoveel vraag en ligt het bedrijf zo ver voor op de concurrentie dat het expansietempo de resultaten bepaalt en operationele fouten en leverbaarheid van componenten de grootste risico's vormen.”

Het optimisme van Weeteling over Tesla blijkt niet alleen uit zijn analyse hieronder, maar is ook duidelijk merkbaar in de meest recente aflevering van de IEX BeleggersPodcast. Hierin bespreken Niels Koerts en Paul Weeteling uitgebreid de unique selling points, koersdoelen en toekomstplannen van Tesla.

Kopen of verkopen

De meningen op de beurs zijn vrijwel altijd verdeeld. De ene persoon vindt het huidige niveau het ideale moment om in aandelen te stappen en de ander verwacht een crash van jewelste. Omdat de waarheid veelal in het midden ligt, behandelden analist Niels Koerts en ik in twee artikelen vijf argumenten om aandelen te kopen, maar ook vijf beweegredenen om aandelen nu juist te verkopen.

Natuurlijk valt er ook wat te zeggen voor het verkopen van aandelen in 2022. Zo lijken aandelen prijzig, rijzen schulden van overheden en huishoudens de pan uit en is er nog altijd een mogelijke zwarte zwaan die over de markt vliegt. Kies vooral zelf.https://t.co/wpRhZ46eOM — Coen Grutters (@CoenGrutters) January 4, 2022

Rentes

De rentes en een korte toelichting van marketwatcher Arend Jan Kamp:

In EU dalen rentes. maar zie VK en VS... Ik denk daarom dat rentes karretje tech in poep rijden. Maar #FTSE100 dan? Ja, daar zit dus nul tech in. Wel #Shell en #Unilever, maar dat is weer ander verhaal#AEX https://t.co/bMh6jb0DzS pic.twitter.com/8UITuh7zoy — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 4, 2022

Brede markt

De AEX (+0,1%) presteerde beduidend minder goed dan Frankrijk (+1,4%) en de Duitse Dax (+0,8%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt tot 17,6 punten.

Wall Street koerst is het niet eens: S&P 500 (-0,1%), Dow 30 (+0,6%) en de met tech beladen Nasdaq (-1,6%).

De euro daalt 0,1% en noteert nu 1,129 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,6%) en zilver (+0,2%) stijgen een beetje.

Olie: WTI (+1,3%) en Brent (+1,4%) stijgen beide.

Bitcoin (+1,2%) stijgt ruim een procent.

Het Damrak:

De brand die ASML (-2,9%) meldde in een productiefaciliteit in Berlijn is een tegenvaller, maar zal volgens Degroof Petercam-analist Michael Roeg niet tot het verlies van omzet leiden.

(-2,9%) meldde in een productiefaciliteit in Berlijn is een tegenvaller, maar zal volgens Degroof Petercam-analist Michael Roeg niet tot het verlies van omzet leiden. Beleggers storten zich de laatste tijd tamelijk enthousiast op ABN Amro (+5,5%), getriggerd door het vooruitzicht van een flink dividend en door positieve analistenrapporten van diverse zakenbanken. De bank heeft onlangs het prestigieuze hoofdkantoor op de Zuidas verkocht voor €765 miljoen. “De verkoop van het hoofdkantoor van de bank zal ertoe leiden dat het dividend verder wordt verhoogd”, laat aandelenanalist Martin Crum weten in zijn analyse van ABN Amro.

(+5,5%), getriggerd door het vooruitzicht van een flink dividend en door positieve analistenrapporten van diverse zakenbanken. De bank heeft onlangs het prestigieuze hoofdkantoor op de Zuidas verkocht voor €765 miljoen. “De verkoop van het hoofdkantoor van de bank zal ertoe leiden dat het dividend verder wordt verhoogd”, laat aandelenanalist Martin Crum weten in zijn analyse van ABN Amro. De grootste stijger vinden we binnen de AMX (+1,4%), waar Air France-KLM (+8,1%) aan het nagenieten is van de bizarre koersdoelverhoging van Citi. Het koersdoel ging van €0,10 naar €4,20.

(+1,4%), waar (+8,1%) aan het nagenieten is van de bizarre koersdoelverhoging van Citi. Het koersdoel ging van €0,10 naar €4,20. ABN Amro heeft Sif Holding (+2,8%) op de kooplijst geplaatst na het koersdoel te hebben opgekrikt van €15,25 naar €16.

(+2,8%) op de kooplijst geplaatst na het koersdoel te hebben opgekrikt van €15,25 naar €16. “Wereldhave (+2,3%) is positief, maar er is nog een lange weg te gaan”, schrijft aandelenanalist Peter Schutte. Hij vindt met name het dividend interessant. “Wereldhave belooft over 2021 minstens €1,00 per aandeel uit te keren.”

Adviezen

Just Eat Takeaway: naar €68 van €70 en kopen - Bank of America

Sif: naar €16 van €15,25 en verhoogd naar kopen - ABN Amro

Philips: naar €52 van €53 en kopen - UBS

Air France-KLM: naar €4,20 van €0,10 en verhoogd naar houden - Citigroup

Agenda woensdag 8 december 2021

09:50 Frankrijk services PMI dec

09:55 Duitsland services PMI dec

10:00 EU services PMI dec

14:15 VS ADP banenrapport dec

16:00 VS ISM non-Manufacturing Index dec