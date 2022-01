Help, de insiders verkopen, maar (nog?) niet op het Damrak

Take the money and run!

U ziet het aan al die perdure beursgangen van de afgelopen jaren en vaak ook de haast die daarbij hoorde. Ja, om maar zo snel mogelijk zo veel mogelijk te cashen. Valt een beursgang ook onder insider trading? Formeel niet, maar goed gevonden, want er zit zeker wat in.

De insiders verkopen in 2021 170 miljard en dat is los van de IPO's en SPAC's wat eigenlijk ook een vorm van Insiders selling is. Maar gewoon weer records op Wall street... Benieuwd hoe lang dit goed gaat. pic.twitter.com/vitHM5pPR0 — Cees Smit (@ceessmit) January 3, 2022

Record aan verkopen door insiders

In alle Amerikaanse media en Wall Street Journal in het bijzonder: 2022 liet nog een record zien. Nooit eerder verkochten de zogenaamde insiders - bestuur en raad van een onderneming - zo veel eigenlijk aandelen als vorig jaar. Elon Musk van komhoeheetdietentookalweer spande de kroon, met iets van $11 miljard.

Dat doet Musk om belasting te betalen (!), maar insider trading geldt als heuse beursindicator. De topmanagers en commissarissen van een bedrijf weten altijd meer en weten het eerder dan u en ik. Als zij verkopen duidt dit er op dat ze het aandeel duur vinden, dat er slecht nieuws aankomt en vul verder zelf maar in.

Microsoft

Wat dat betreft sprong misschien Microsoft's Satya Nadella het meest in het oog. Hij verkocht afgelopen najaar de helft van zijn aandelen Microsoft. Copypaste, Wall Street Journal berichtte vorige maand al dit.

So far this year, 48 top executives have collected more than $200 million each from stock sales, nearly four times the average number of insiders from 2016 through 2020, according to a Wall Street Journal analysis of data from the research firm InsiderScore.

The wave has included super sellers such as cosmetics billionaire Ronald Lauder and Google, co-founders Larry Page and Sergey Brin, who have sold shares for the first time in four years or more as the economic recovery fueled strong growth in sales and profit.

Other high-profile insiders, including the Walton family, heirs to the Walmart fortune, and Mark Zuckerberg, chief executive of Facebook parent Meta Platforms have accelerated sales and are on track to break recent records for the number of shares they have sold.

Kijk ik nog even stiekem naar Microsoft. Ja, Ome Satya heeft op een top verkocht. Op het dé top is, is afwachten.



Rustig op het Damrak

Dat is Amerika, maar hoe zit het bij ons? Hier gebeurt niet zoveel. Als ik proefgewijs naar de winnaars afgelopen jaar in de AEX kijk, verkocht alleen Besi CEO Richard Blickmann elk kwartaal na de cijfers steeds 100.000 stuks. Verder kom ik zeker in H2 2021 geen grote verkopers in de hoofdfondsen tegen.

Van gisteren, de AEX is vorig jaar ook veel goedkoper geworden op basis van de verwachte winsten ondanks de stijgende koersen. Net als die insider trades is ook dit geen heilige graal, maar een indicator. Het zegt iets, maar niet alles, want er zijn op de beurs nog een miljard indicatoren...

... en allemaal zitten ze wel eens goed en scheef. Het is net als stock picken, probeer maar te timen wanneer welke...



Buffett-indicator

Dat geldt ook voor de zogenaamde Buffett-indicator, die u veel tegenkomt de laatste tijd (om u de stuipen op het lijf te jagen).

In het plaatje staat meteen wat het is en ja, het ding staat héél hoog. Warren Buffett koopt zelf echter nog gewoon aandelen, hoewel hij iets van (laatste melding) $150 miljard cash heeft.







Naar mijn bescheiden mening staan veel aandelenindicatoren inderdaad torenhoog, maar de crux is denk ik dat ze veelal geen rekening houden met de niet meer concurrerende (morsdode) rentes van de laatste jaren. Mochten die weer gaan stijgen, ja dan wordt echt alles anders. Zo ver is het nog niet.

Maar ook daar zijn weer indicatoren voor. En contra-indicatoren.