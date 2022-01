Alert, actief en gericht op de lange termijn

De ontwikkelingen rond corona zorgen voor een grillig koersverloop. Toch zijn de beurzen de afgelopen anderhalf jaar per saldo flink gestegen, mede door grootscheepse financiële injecties van overheden en centrale banken in de markt. Daarnaast zie je dat particulieren massaal gaan beleggen, omdat sparen steeds onaantrekkelijker wordt. Die combinatie van factoren kan snel leiden tot hooggespannen of overspannen verwachtingen.

Juist dan moet je het hoofd koel houden en niet reageren op elke rimpeling in de markt, menen Richard de Jong en Erik Beekes van Van Lieshout & Partners. Erik: “Veel particuliere beleggers worden zelf handelaar. Als je de letterlijke betekenis van aandeelhouder neemt, is het iemand die ‘een aandeel houdt’, oftewel voor langere tijd koestert.”

Een uitgebreide intake met prospects

Dat wil niet zeggen dat je bij alle koersfluctuaties achterover moet blijven leunen. Je moet wel degelijk alert zijn en resultaten op portefeuilles optimaliseren. Van Lieshout & Partners is hier als actieve vermogensbeheerder dagelijks mee bezig. Maar daarbij moet je wel iemands’ lange termijn doelen in de gaten houden.

Richard: “Niet voor niets houden we een uitgebreide intake met prospects. Wat wil je bereiken? Hoeveel risico ben je bereid te nemen? En kun je financiële dips aan, zowel financieel als emotioneel? Soms is het dan verstandiger om in goed overleg tot de conclusie te komen dat iemand beter niet kan gaan beleggen.”

Een goed gespreide portefeuille

‘Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst’ is een gevleugelde uitspraak in de beleggingswereld. Maar je kunt de risico’s wel zoveel mogelijk beperken. Erik: “Wij willen een goede huisvader zijn voor onze klanten en waken over hun belangen.”

Ook door relatief behoedzaam te opereren, kun je goede rendementen behalen. Van Lieshout & Partners heeft dat onder meer bewezen met haar covered call strategie. Richard: “Uiteindelijk gaat het erom dat je een goed gespreide portefeuille samenstelt en bepaalde buffers of schokdempers inbouwt. Wij richten ons op alle aspecten van vermogensbeheer en kapitaalopbouw, maar we zijn gespecialiseerd in het genereren van periodieke inkomsten uit beleggingen.”

Gezonde groeiambitie

Deze aanpak heeft Van Lieshout & Partners succes gebracht. Het kantoor is sterk gegroeid. “Als aandeelhouder in ons eigen bedrijf hebben we er goed aan gedaan vast te houden aan die aandelen”, lacht Erik met een knipoog naar wat hij eerder in deze column stelde. “We hebben ook de gezonde ambitie om verder te groeien.”

In 2021 is Van Lieshout & Partners voor de vijfde keer genomineerd voor de IEX Gouden Stier (in zes jaar tijd). Nooit pakte het de hoofprijs. Teleurstellend? Nu je het kantoor iets beter kent, ligt het antwoord voor de hand. Richard: “In de ogen van de jury bieden we consistent een solide service. Daar zijn we trots op.”

Benieuwd hoe wij tegen de beleggingsmarkt in 2022 aankijken? Schrijf u dan in voor het webinar dat wij houden op 19 januari 2022 via www.lieshout-partners.nl/webinar of scan de QR-code.