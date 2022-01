Onbedoeld maakt Tesla de hele auto-industrie belachelijk

AJ, wat is het verschil tussen story telling en gebakken lucht? Tegenover iedere successtory staat een veelvoud aan mislukkingen. Alta Vista, World online. En fantasie aandelen die toch weer gewone bedrijven bleken te zijn, zoals KPN. Waarom de vergelijking met Amazon, het is geen winner takes alle platform bedrijf als alphabet of Amazon. En geen ecosysteem met locked in customers als Apple of Microsoft of alphabet of meta. Het is lastig om de toekomst te voorspellen, dus het lijkt me een uiterst riskant aandeel omdat er zoveel goed nieuws is ingeprijst en er zoveel potentiële bedrijgingen zijn.