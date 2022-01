Onbedoeld maakt Tesla de hele auto-industrie belachelijk

Tesla dat in één dag meer waard werd dan... Ja, die Duitser dus. Dit is inderdaad meer dan verbluffend.

Of u de waarde van Tesla per verkochte auto moet berekenen weet ik niet. Ik heb nooit zulke sommen gezien van flesjes bier bij Heineken, Big Macs bij McDonald's of voor mijn part fietsbellen bij Accell.

Just to put things into perspective: #Tesla has gained $140bn in market cap in one day after Q4 production and deliveries numbers, more than the total $131.4bn VW mkt cap. Each Tesla car delivered is valued at more than one million Dollar. pic.twitter.com/IVGmtRIUXK — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 4, 2022

Ik weet nog hoe ik zelf twintig jaar geleden van internetboekwinkel Amazon sprak. Het bedrijf is toch wel ietsje breder gebleken dan dat... Anno nu begrijp ik waarom Jeff Bezos altijd zo hard om analisten en de markt moest lachen, want ik was niet de enige die aanvankelijk niet verder kwam dan die boeken.

Eigen competitie

Dat geldt ook voor Tesla. Moet u het bedrijf van Elon Musk met pure play Volkswagen vergelijken, met AI-bedrijven, energieconcerns, batterijproducenten, nog weer iets anders, of met een combinatie daarvan? Of speelt het concern alleen in zijn eigen competitie? Moet u aan combi met SpaceX denken...?

De fantasie is eindeloos en daarmee zijn inderdaad ook die schier eindeloze waarderingen voor het aandeel mogelijk. Zie het als de premie die u betaalt voor het genie Musk. In dit Refinitiv-overzicht ziet u hoe verdeeld alleen de analisten al zijn over Tesla. De koersdoelen gaan van $300 tot $1300.

Zie het als analisten die het fonds inderdaad als autobouwer zien, versus degenen die the sky is the limit als motto hebben.



Daar kunnen we uitgebreid over discussiëren en we worden het waarschijnlijk nooit eens.

Tesla versus Nio / Xpeng: zoek de verschillen

Toch zou ik zelf blind voor Tesla gaan, als ik van het beursreglement een elektrische autofabrikant zou moeten kopen. Want waar het aandeel in vergelijking met de traditionele auto-industrie idioot duur is...

... is het dat niet in vergelijking met elektrische en intussen al beursgenoteerde pure plays als Nio, Xpeng, Rivian, Lucid, Fisker, Sono en vooruit, bij ons Ebusco hoewel dat niet in personenauto's doet. Deze plaatjes van Nio en Xpeng (de grootste ev-fabrikanten na Tesla) zijn exemplarisch: volatiel, risicovol en zijwaarts.

Nio:



Xpeng:



Rivian en Ebusco

Rivian en Ebusco zijn nog maar kort genoteerd, maar laten van die typische story telling-grafieken zien. Reuring, prijsactie en volatiliteit op nieuws, waarna langzaam het animo weer verdwijnt, om weer op nieuws... Hier Ebusco.



Intussen schakelt de soms goedkoop ogende traditionele auto-industrie snel over op elektrisch, ofwel een enorme shake-out is op komst. Kan niet anders, maar timen en rugnummers aanwijzen is zeer risicovol. Ik zou dan zelf die elektrieker met die geniale en niet al die doorzon CEO's nemen. Net als Paul Weeteling van de Beleggersdesk, overigens.

En u?