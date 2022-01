Nieuwe stap in prijzenoorlog: Degiro verlaagt tarieven voor transacties in Turbo's

Bericht delen via:

Degiro zet een nieuwe stap in de broker-prijzenoorlog.

In november gooide de broker de knuppel in het brokerhok door de aankondiging van ‘commissievrij’ handelen in Amerikaanse aandelen.

Commissievrij?

Commissievrij, maar wel met wel ‘externe handlingskosten’ van €0,50 per transactie en een verhoging van de valutakosten. Per saldo nog steeds relatief goedkoop, maar niet zonder kosten. Concurrent Lynx vond de in de reclamecampagne gebruikte term ‘commissievrij handelen’ dan ook misleidend en stapte in december naar de Reclame Code Commissie, tot groot ongenoegen van DEGIRO-CEO Chahrour.

Turbo's voor 50 cent per transactie

Dit jaar pakt Degiro meteen door met de aankondiging dat per 10 januari 2022 de commissie voor een transactie in Turbo’s van BNP Paribas en Société Générale is verlaagd van €2,00 naar €0,50.

Turbo’s van andere aanbieders zijn echter vanaf die datum niet meer verkrijgbaar. Daarnaast zullen de Turbo’s van BNP Paribas en Société Générale niet langer verhandelbaar zijn via Euronext maar via een OTC (over-the-counter)-handelsplatform.

Ditmaal geen externe handling- of andere kosten, dus €0,50 commissie is echt de enige kostenpost. Een klacht bij de Reclame Code Commissie door een concurrent ligt dit keer dan ook niet in de lijn der verwachtingen.

En voor de klanten van Degiro is het natuurlijk goed nieuws dat de kosten worden verlaagd; anderzijds wordt het aanbod wel beperkt tot dat van twee aanbieders. Of het eerste tegen het tweede opweegt, zal per persoon verschillen – uw reacties zijn welkom!