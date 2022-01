Beursexperts zetten hun kaarten in 2022 vooral op ASML, ING, JET en Aegon Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Redactioneel

Januari wordt een goede beursmaand, maar over heel 2022 zal de AEX licht dalen. Dat is de teneur van de maandelijkse Beursenquête van Corné van Zeijl van Actiam onder beursexperts. ASML staat bovenaan het lijstje toppers voor 2022. De experts hadden het bij de vorige peiling voor december bij het rechte eind. Maar liefst de helft voorzag een stijging, en die kwam er ook: de AEX liep met 2,6% op. Maar op de vraag of de AEX de stijgende lijn dit jaar voortzet, zijn de experts een stuk pessimistischer. 36% van de 119 deelnemers verwacht dat de index dit jaar gaat dalen. De gemiddelde voorspelling van de eindstand is 795 punten: iets onder het huidige niveau dus. 'Dat mag geen naam hebben, maar in de 29 jaar dat er naar de AEX-verwachting wordt gevraagd, hebben we dat alleen in 1999 gezien', licht Van Zeijl toe. De prognoses lopen wel fors uiteen. De grootste optimist verwacht dat de AEX in 2022 zal doorstomen naar 933 punten, terwijl de grootste zwartkijker een ware crash vreest, naar 480 punten. Dat komt neer op een daling van maar liefst 40%. Verwachtingen januari: experts zien het zonnig in De verwachtingen voor januari zijn nog wel zonnig. Het percentage optimisten stijgt zelfs nog verder, naar 55%. Slechts 18,5% van de ondervraagden gaat van een daling uit. De voornaamste reden is momentum. De beursexperts verwachten dat de positieve stemming nog wel even aanhoudt. Daarnaast heeft januari een reputatie hoog te houden als goede beursmaand. De stemming onder de beursexperts voor januari is als volgt: 54,6% is optimistisch (dat was vorige maand 41,8%)

26,9% is neutraal (tegen 29,9% vorige maand)

18,5% is pessimistisch (was 28,4%)

Saldo: +13,4%. Prognose komende halfjaar: pessimisten in de meerderheid Het optimisme dat voor januari overheerst is ver te zoeken bij de vraag naar de verwachtingen voor de komende zes maanden. Slechts 29% denkt dat de beurs het komende halfjaar zal stijgen. 35% gaat uit van een daling. De ontwikkeling van de rente wordt vaak vermeld als verklaring voor het pessimisme. Dit zijn de verwachtingen voor de komende zes maanden: 27,7% is optimistisch (dat was vorige maand 23,9%)

38,7% is neutraal (tegen 40,3% vorige maand)

33,6% is pessimistisch (dat was 35,8%)

Saldo: -5,9% ASML het vaakst getipt voor 2022, ArcelorMittal bungelt onderaan Welke aandelen moeten beleggers komend jaar absoluut in hun portefeuille hebben en welke kunnen ze beter mijden? ASML blijkt favoriet te zijn onder de experts, gevolgd door ING, Just Eat Takeaway (JET) en Aegon. Over JET zijn de meningen overigens wel verdeeld: dit aandeel werd 25 keer genoemd als topper, maar ook 18 keer als flopper. ArcelorMittal voert het lijstje met floppers aan. Toppers 2022

Saldo*

Floppers 2022 Saldo*

ASML 8 ArcelorMittal -8 Just Eat Takeaway 7 Randstad -6 ING 6 Unibail-Rodamco-Westfield -6 Aegon 5 Adyen -4

De keuzes die de beursprofs vorig jaar maakten waren overens geen daverend succes. Veel experts leek het een goed idee om de achterblijvers op te pikken, maar dat pakte niet goed uit. Prosus, Galapagos en Philips werden vaak getipt, maar behoorden tot de schaarse verliezers van 2021. Tegelijkertijd was het advies om IMCD en ArcelorMittal uit de portefeuille niet bepaald gelukkig: deze aandelen deden het afgelopen jaar juist erg goed. De nominatie van Just Eat Takeaway tot flopper bleek wel een gouden greep: dit aandeel gleed met bijna 48% onderuit. Aandelenkeuzes december: Just Eat Takeaway stelt teleur, floppers doen het onverwacht goed Een vast onderdeel van de Actiam Beursenquête zijn de meest en minst favoriete aandelen van de beursexperts: de toppers en floppers. Hoe hebben de deelnemers aan de vorige peiling het ervan af gebracht? Niet denderend, zo blijkt. Het gehoopte koersherstel van Just Eat Takeaway bleef uit: de koers zakte zelfs met ruim 12%. ArcelorMittal maakte de verwachtingen wél waar, met een koerssprong van maar liefst 17,6%. De pijn zat vooral in het lijstje met floppers: deze scoorden stuk voor stuk goed. De beurswaarde van Heineken steeg zelfs met dik 12%. Een fictieve long / short portefeuille liet een verlies zien van 4%. Toppers december

Rendement

Floppers december Rendement

Ahold Delhaize +1,6% Unibail-Rodamco-Westfield +5,9% ING +5,0% Royal Dutch Shell +3,9% Unilever +3,6% Heineken +12,4% ASML +1,0% Wolters Kluwer +4,4% ArcelorMittal +17,6% Just Eat Takeaway -12,2% KPN +5,0%

Keuzes januari: Aegon is favoriet, Unibail-Rodamco voert flopperlijstje aan Tot slot de keuzes voor oktober. Welke aandelen moeten we volgens de beursexperts absoluut hebben en waar kunnen we beter met een grote boog omheen lopen? Aegon staat met stip bovenaan het boodschappenlijstje. Verder verwachten de experts dat de grootste pijn bij JET wel is geleden en dat dit aandeel alsnog de weg omhoog zal weten te vinden. ASML en Ahold Delhaize gaan nog een ronde mee bij in het lijstje met toppers. Unibail-Rodamco-Westfield voert het rijtje floppers aan. Op ruime afstand volgen ArcelorMittal, Heineken en Wolters Kluwer. De laatste drie aandelen hebben de top voorlopig wel bereikt, zo verwachten de experts. Toppers januari

Saldo*

Floppers januari Saldo*

Aegon 10 Unibail-Rodamco-Westfield -14 Just Eat Takeaway 6 ArcelorMittal -4 ASML 6 Heineken -4 Ahold Delhaize 6 Wolters Kluwer -4 * Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.