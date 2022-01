Wat een start van het jaar en het is alweer gezellig voorbeurs

Beursjaar 2022 valt met de deur in huis, zeg. De AEX-indicatie is alweer +0,5% op 807.

De Europese futures en Amerikaanse openen allemaal paar tienden hoger

Azië staat op grofweg de Chinese markten na hoger

De volatiliteit deed -3,6% op 16,5

De dollar stijgt nipt net onder 1,13

De rentes trekken verder aan en alleen Duitsland en Zwitserland noteren nog negatieve (tienjaars) rentes

Olie, goud en crypto stijgen gezellig mee

Wat een start van het jaar gisteren! We beleefden al een prima Damrak, maar New York deed er nog een schepje bovenop:

De S&P 500 opende 2022 met een nieuwe all-time high (en dat met een sterk aantrekkende dollar)

Apple was even $3 biljoen waard

Tesla deed +13,5% op die veel beter dan verwachte omzetcijfers Q4

Inderdaad, Apple was gisteren even meer dan $3 biljoen waard en Bloomberg maakt een enorme appels-en-perenvergelijking. Dat is ook precies de bedoeling, omdat Apple pak 'm beet gemiddeld marktrisico loopt en de coin natuurlijk juist het hoogste. Het is trouwens +40% om +38%.

Forget $3 trillion, Apple shares have officially outperformed Bitcoin over the last year https://t.co/enl9EiGn08 — Bloomberg (@business) January 3, 2022

Hier het plaatje, leuke manier om risico uit te leggen. Onderliggende waarde (of juist niet) en risico vind ik zelf altijd het moeilijkste om uit te leggen aan beursleken. Ja maar de koers - hoe vaak ik dat wel niet heb gehoord. Het is moeilijk voor velen om daar van los te komen.



Er is nog geen Nederlands bedrijfsnieuws, ASML meldt (nog) niets over eventuele brand- en waterschade in de Berlijnse vestiging. In Duitsland eisen beleggers nu €2,2 miljard van Bayer in de Monsanto-zaak, die al jaren sleept. Aan de opening ziet u straks in hoeverre dit al dan niet is ingeprijsd.

Er is nog wel ander Nederlands nieuws, in alle stilte even erdoorheen gefietst volgens FD. Het kan, het mag, maar Ralphsonnenbergjes doen zich blijkbaar niet alleen in de markt voor... Belasting betalen over rendement dat u niet hebt gemaakt. U hebt mij niet nodig om daar iets van te vinden...

Meer dan miljoen spaarders lopen fiscale teruggave mis door wetswijziging https://t.co/dxsfQh6GTV — FD Nieuws (@FD_Nieuws) January 4, 2022

Nog één ding, doet de kreet Groningse gasbubbel al de ronde?



De opening dan. China en Japan melden inkoopmanagersindices van de industrie over november van 50,9 en 54,3. Vanmiddag is de Amerikaanse ISM-index er. Verder zijn er Duitse werkloosheids- en Franse inflatiecijfers over december.



De rentes wachten nog even af:

En dan nog even dit

De Big Board begon gisteren dus feestelijk aan 2022:

Wall Street got the New Year off to a solid start driven by Apple becoming the first company to hit $3 trillion in valuation and Tesla's quarterly deliveries beat analysts' estimates. More here: https://t.co/AmOeBSMipq pic.twitter.com/obfijTfaRr — Reuters Business (@ReutersBiz) January 4, 2022

Nio komt naar Europa:

Breakingviews - Nio’s European road trip will earn bragging rights https://t.co/vnEzIoW7WC — Reuters Business (@ReutersBiz) January 4, 2022

Zucht...

BREAKING: The U.S. tops 1 million Covid infections in 24 hours, doubling the figure from just four days ago and setting a global record https://t.co/CRzYDyb9mb pic.twitter.com/l2MYeQUDtu — Bloomberg Markets (@markets) January 4, 2022

Voor Heineken- en ABInBev-aandeelhouders:

Share of US alcohol revenue in 1999...

Beer: 56%

Spirits: 28%

Wine: 16%



Share of US alcohol revenue in 2020...

Beer: 44%

Spirits: 39%

Wine: 17%https://t.co/VamuvZqiNm pic.twitter.com/MgSHR4kL8N — Charlie Bilello (@charliebilello) January 4, 2022

Maar u kan er niet in beleggen? Chinese AI-firma, er geldt in ieder geval een verbod voor Amerikanen.

SenseTime shares up 150% since late December IPO https://t.co/eK4RBvqECZ pic.twitter.com/WRIKnLkxy4 — Reuters Business (@ReutersBiz) January 4, 2022

Toch nog een split verdict?

BREAKING: Theranos founder Elizabeth Holmes is found guilty of criminal fraud as the jury offers a split verdict. She faces up to 20 years in prison https://t.co/q2me39Lx6A pic.twitter.com/DpfcaPwpZV — Bloomberg Markets (@markets) January 4, 2022

En de uitsmijter:

Back to work mood 2022 pic.twitter.com/mLjal1afEg — Sven Henrich (@NorthmanTrader) January 3, 2022

Veel plezier en succes vandaag.