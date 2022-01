Hunter Douglas laat zien hoe meedogenloos de beurs kan zijn

quote: wiegveld schreef op 3 januari 2022 18:13:

Je kunt je toch wel vragen stellen die verder gaan dan maffia praktijken.

1) hadden de gesprekken met private equity niet gemeld moeten worden? Lijkt op eenzijdige voorkennis van de grootaandeelhouder dat dit niet gedeeld is toch?

2) hoe de NIBC advisering te zien over de “ fair price” en de aanbeveling van de RvC dat die price fair was met de gesprekken van met private equity in het achterhoofd. lijkt dat Sonneberg de hoofden van de trouwe RvC nu op een hakblok heeft gelegd.



Het zijn op zijn inst vragen voor de AFM lijkt mij. maar die slapen al jaren……

Hopelijk zoekt de VEB dit tot op de bodem uit.

leuk als Sonnenberg toch nog een beetje moet bloeden met eenzijdige voorkennis.

Hoe zie je dat voor je dan? Dat het bestuur na elk oriënterend bezoek van een pe partij of concurrent met een pers bericht naar buiten moet komen in de trand van: „Gisteren heeft HD bezoek gehad van partij x. Zij hebben te kennen gegeven dat zij ons willen kopen voor bedrag y, maar daar is de directie niet op in gegaan“. Voor alle gefrustreerden onder ons: Je had gewoon je huiswerk moeten doen. Net als Add Value heeft gedaan.