Hunter Douglas laat zien hoe meedogenloos de beurs kan zijn

Misschien heeft Ralph Sonnenberg zelf ook nog wel de pé in.

Hij had óók nog veel meer kunnen vangen, áls...

Als nou iedereen meteen had toegehapt, had hij als grootaandeelhouder alle resterende aandelen voor - achteraf - die giller van €64 kunnen hebben. Nu moest hij nog verhogen tot €82 en kreeg niet die laatste nét meer dan 5% aandeelhouders mee. Met meer dan 95% had hij iedereen kunnen uitroken.

Als ze de aandelen nog hebben, was het oudjaar dik feest bij die ruim 5% aandeelhouders. Want ze gaan nu €175 per aandeel vangen, net als Sonnenberg zelf, die de meerderheid van zijn bedrijf voor dat bedrag aan de Braziliaanse durfkapitalisten van 3G verkocht. Bekend van ABInBev en KraftHeinz.

En ja, die €175 kwam u bekend voor: dat rekende in juni grootaandeelhouder Add Value uit.

Intussen is dat ook al weer meer, maar Sonnenberg heeft al getekend, dus een nog hoger bod komt er echt niet. 3G is heel goed in rekenen en excels, dat ziet echt nog wel upside in Hunter Douglas - anders zou het niet gebeuren. Niettemin proficiat, Add Value, met deze overwinning. Want dat is het.



Korte, puntige, felle en goede discussie onder het nieuwsbericht. Want ja, uw eerste reactie was natuurlijk ook iets van Oh Ralph, boef die je bent, dit is niet eerlijk. Eerlijk bestaat echter niet op de amorele beurs, net als (subjectieve) begrippen als moreel, fatsoenlijk, rechtvaardig et cetera.

Er bestaan alleen regels, wetten, vraag, aanbod en prijzen op de beurs.

En dan ook nog op oudejaarsdag, Sonnenberg komt onsympathiek en egoïstisch over, maar ook daar is niks mis mee zolang hij zich aan de wet houdt. Miljardairs worden niet vanzelf miljardair, merkt het forum terecht op.

Kortom, al het gescheld en getier op Sonnenberg is meer dan begrijpelijk, te meer daar hij al in 2019 met private equity sprak. Hij wist dondersgoed dat de tent meer waard was dan die €64, maar hij dient zijn eigen belang en niet dat van u. U kunt uw misgelopen winst ook afboeken als leergeld.

Er zijn namelijk veel meer fondsen waar een of meer grootaandeelhouders de dienst uitmaken. Als het erop aankomt, kunnen dat allemaal greedy Sonnenbergjes zijn. Kijk daarom bij kleine aandelen altijd naar het vrij verhandelbare aantal aandelen en wie de grootaandeelhouders zijn.

En bij Hunter Douglas moet ik dan meteen aan HAL denken. Het zijn namelijk de enige fondsen die hun aandeelhoudersvergaderingen op de Antillen houden. Ergo, Sonnenberg en de familie Van der Vorm hebben geen boodschap aan u. Zo is het gewoon. Bij Sonnenberg blijkt dat nu zeker.

Schei uit met schelden over maffiapraktijken en dat soort onzin, het is gewoon niet zo. Net als dat in onze pers 3G standaard van het adjectief berucht wordt voorzien. Ik dacht dat stigmatiseren anno nu niet meer mocht in ons land? Dit vind ik nou weer niet netjes en eerlijk :-)