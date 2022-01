Aantal trades in turbo’s halveert na AFM-maatregelen

Per 1 oktober 2021 werd de turbohandel in Nederland door de AFM aan banden gelegd door hefboombeperkingen, verplichte risicowaarschuwing en een verbod op handelsbonussen.

De belangrijkste maatregel is de beperking van de hefboom; zodra de maximale hefboom bereikt is, is een aanbieder verplicht om 'bid-only' te gaan; het is dan alleen nog mogelijk een product te verkopen, het kan niet meer gekocht worden.

Hefboom minder groot, handel dood

Op basis van Euronext-data van de periode voor de invoering van de maatregel (Q1 t/m Q3 2021) versus de periode erna (Q4 2021) lijkt de maatregel een significante impact te hebben op de handel in turbo’s.

Het aantal transacties nam met maar liefst 53% af, van gemiddeld 149.000 transacties per maand in de eerste drie kwartalen tot gemiddeld 70.000 in het laatste kwartaal. De omzet daalde met 24%.

Deze daling kan niet verklaard worden door seizoensinvloeden; op Euronext Frankrijk (de maatregelen zijn alleen in Nederland in gevoerd) steeg de omzet en bleef het aantal transacties gelijk in het vierde kwartaal. Turbo's worden in Nederland ook via de handelsplatforms CATS en LOX aangeboden. Hier zijn geen openbare data van beschikbaar, maar bronnen uit de industrie bevestigen dat hier ook een sterke afname te zien is.

AEX-turbo's harder geraakt

De impact blijkt extra groot bij turbo’s op de AEX; hier daalde het aantal transacties op Euronext met 76% in Q4 2021, en de omzet nam met 27% af. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de AFM de hefboom voor de AEX beperkt heeft tot 10, terwijl de maximale hefboom bij een aantal andere indices zoals de DAX op 20 staat.

Euronext noch enkele gecontacteerde brokers hebben op dit moment data beschikbaar die laten zien of (voormalige) turbohandelaren nu bijvoorbeeld meer in opties, crypto, CFD’s en/of in het buitenland genoteerde turbo’s zijn gaan handelen.