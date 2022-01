U bent niet alleen, hoor: volledig op het verkeerde been met Apple

Zo ergens tussen 2003 en 2005 was het, meen ik. Ik had een afspraak met een handelaar en die zat me deogen uit te steken met zijn BlackBerry met echte, real time edoch peperdure koersen Wall Street! En óf ik onder de indruk was.

Cliché van jewelste, maar das war einmal. Real time koersen leest u overal gratis af (ze zijn zeker niet gratis) en BlackBerry... Dit is echt een fantastische draad over opkomst en bijna-ondergang van het bedrijf, dat toen nog Research in Motion (RIM) heette. Net als Nokia miste het een afspraak met de geschiedenis.

Het iPhone-moment.

When Steve Jobs unveiled the iPhone in Jan 2007, the maker of BlackBerry — Research in Motion (RIM) — had a market cap near Apple's ($60B vs. $75B).



Now, it’s $5B vs. ~$3T.



While Jobs positioned iPhone perfectly, RIM made 5 decisions that led to its fall.



Here's a breakdown?? pic.twitter.com/qjzAEUWF2w — Trung Phan ???? (@TrungTPhan) January 2, 2022

Oh, BlackBerry, Nokia en ook Microsoft waren niet de enige die de iPhone niks vonden... Weet u uw eerste moment nog? Mijn baas had er als eerste een. We waren er die dag met heel IEX niet bij weg te slaan. Onze eigen site op een telefoonschermpje, dat je kon uitvergroten! Wonder. Had ik de aandelen maar...

iPhone bijna vijftien jaar geleden geïntroduceerd

Volgende week dinsdag is het vijftien jaar geleden dat wijlen Steve Jobs de iPhone introduceerde. Vandaag op de kop af drie jaar geleden kwam Apple met een omzetwaarschuwing. Die hakte erin, maar is eigenlijk anno nu niet meer terug te vinden.



Zelfs niet logaritmisch:



Die omzetwaarschuwing is mij bijgebleven, omdat het Apple was en op een echt penibel moment kwam. De brede markt - zie hier de S&P 500 - flirtte destijds voor het eerst sinds de bodem in maart 2009 met een bear market. Ik hoef u niet te vertellen wat het sentiment was die dag, dagen en weken: héél bearish.

En de markt? Die draaide. De koers van Apple is zelfs verviervoudigd sindsdien.



Ik herhaal de Applegrafiek sinds 2007, maar let nu op die omzet. Is er toch nog iets geïmplodeerd bij Apple...



Overgang naar buy & hold-fonds

Mijn take: Apple is veranderd van een aandeel waar naar hartenlust door iedereen in werd belegd, gehandeld, gegokt en gespeculeerd, in vooral een buy & hold-fonds. Dat heeft denk ik te maken met de hoge koers, gebrek aan fantasie, maar wel forse aandeleninkoop (blauw) en dividendpolitiek van Jobs' opvolger Tim Cook.

Zijn genie is vooral geld verdienen, heel veel geld verdienen en daar de aandeelhouders in laten delen.

Voor productfantasie moet u niet bij hem zijn en het is juist dit dat vaak voor volatiliteit en omzet zorgt bij zulke aandelen.



Just one more thing! Vorig jaar deed BlackBerry ook weer van zich spreken. Als meme-aandeel dit keer...



Wie dit in 2007, of zelfs begin 2019 had verwacht... Ik zou geen grotere relativering weten van ook nu weer al die (uitgesproken) beursvoorspellingen die u overal tegenkomt. Durft u te voorspellen waar over vijftien jaar Apple en BlackBerry staan?