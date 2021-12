Slotcall: Toch nog een grote verrassing op de slotdag

De AEX (-0,3%) sluit het jaar in mineur af, al moeten we deze daling ook weer niet overdrijven. De volumes zijn laag en binnen de hoofdindex zie ik onderliggend ook weinig beweging. Alleen Prosus (+1,9%) profiteert nog enigszins van het aantrekkende sentiment rondom Chinese aandelen.

Gisteren knalden de Chinese aandelen op Wall Street ineens 10% omhoog. Het is mij een compleet raadsel waar deze rally nou vandaan komt. Anderzijds waren de Chinese techfondsen dit jaar ook wel heel erg hard afgestraft.

Wat mij vooral opvalt is dat ASMI (-1,5%) vandaag onderaan het lijstje bungelt. De chipmachinemaker is dit jaar het best presterende aandeel binnen de AEX en normaal gesproken wordt het op de slotdag dan beloond met een kleine winst. Vandaag is het tegendeel waar.

Een ander interessant feitje is dat er slechts zes van de 25 AEX-fondsen in het groen sluiten, terwijl een ruime meerderheid van de AMX-fondsen de weg omhoog vindt. Sowieso zijn de kleinere aandelen de laatste weken in trek bij beleggers. Hoe anders is dat voor het gehele jaar.

De AEX sluit 2021 af met een winst van 27,8%, terwijl de midcap blijft steken op een plus van 15,7%. Wie voornamelijk in het kleine spul belegt, moet dus wel heel erg goed stockpicken om een outperformance te behalen.

Hunter Douglas +70%

Op de laatste handelsdag valt er toch nog groot nieuws te melden. Grootaandeelhouder Ralph Sonnenbergh, die momenteel 93,6% van de aandelen Hunter Douglas (+69,8%) in handen heeft, verkoopt grotendeels zijn belang aan de private-equity partij 3G Capital. De overnameprijs bedraagt €175 per aandeel.

Een opvallende move, aangezien de beste man vorig jaar nog een bod deed van €64 op de gehele onderneming. Een hardgelag voor de beleggers die destijds hun stukken voor deze €64 van de hand deden. Een jaar later hadden ze immers ruim het dubbele kunnen krijgen.

Ik behoor trouwens ook tot de groep die te snel winst nam. Daarom vanuit mijn kant meer dan respect voor de beleggers die gewoon zijn blijven zitten. Zij worden met een koerswinst van circa 70% beloond. Het bod van €175 is toevallig precies in lijn met de waarde die het Add Value Fund in mei aan Hunter Douglas had toegekend. Je kan zeggen wat je wil, maar de desbetreffende fondsmanager kan goed rekenen.

Vijf tips van Martin Crum

Deze week presenteert de IEX-Beleggersdesk zijn kooptips voor beursjaar 2022. Als laatste is het de beurt aan Martin Crum. Onze senior analist schuwt risico's niet, zo staat onder andere Philips in de lijst. Hij verwacht dat er komend jaar meer duidelijkheid komt over de uiteindelijke schadepost van het de debacle met de slaapapneu-apparaten.

Crum denkt dat het aandeel dan een mooie inhaalslag kan maken. Het aandeel Philips is immers aanzienlijk lager gewaardeerd dan branchegenoot Siemens Healthineers. Welke vier andere aandelen hij tipt, leest u in dit artikel.

De jaarlijstjes

AEX deze week: +0,9%

AEX deze maand: +2,6%

AEX dit jaar: +27,8%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +30,9%

AEX beste Europese beurs

De AEX-herbeleggingsindex sluit het jaar af met een winst van bijna 31% en daarmee zijn we veruit de beste beurs van Europa. De Duitsers blijven steken op een winst van amper 16%. Wat opvalt, is dat we zelfs de Nasdaq100 (+27,5%) de baas zijn. Dat zegt genoeg. De grote bleeder is de Chinese beurs. De Hang Seng index verliest bijna een kwart van zijn waarde.



AEX

Deze outperformance van de AEX is te danken aan de fikse koersstijging van technologie-aandelen. Anderzijds doet ING (+60,2%) het ook niet onaardig. De Nederlandse grootbank is met een weging van 6% nog altijd een zwaargewicht binnen de hoofdindex. Just Eat Takeaway (-47,5%) en Philips (-25,2%) vallen daarentegen vies tegen. Het verhaal is bekend.

AMX

Binnen de AMX gaat ABN Amro (+61,1%) aan kop en daar hadden vorig jaar denk ik weinig mensen rekening mee gehouden. Dat geldt uiteraard ook voor mijzelf, want ik heb geen enkele bank in portefeuille. Aalberts (+59,8%) leverde dit jaar meermaals puike resultaten af en stelde recent nog zijn winstverwachting opwaarts bij. Daarentegen ging dit jaar bij Galapagos (-39,1%) vrijwel alles mis. Zo'n beetje de gehele medicijnportefeuille is geflopt.

ASCX

De grote winnaar binnen de small cap is het gokfonds Vivoryon (+110,9%). Het biotechbedrijf hoopt een middel te ontwikkelen tegen de ziekte van Alzheimer. De kans op succes is bijzonder klein, maar mocht het lukken dan ontvangen de aandelenhouders de jackpot. Accell (+83,7%) draait aardig rond, daar waar Pharming (-39,1%) juist een stap terug doet. Het grootste pijnpunt zit hem in de tegenvallende verkopen van het middel Ruconest.

Tot slot wil ik u een fijne jaarwisseling toewensen en de beste wensen voor 2022!