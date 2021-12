Herstelrally van Chinese aandelen

Het lijkt erop dat we het jaar 2021 in mineur gaan afsluiten. De future voor de AEX staat circa 0,4% in het rood mede door een tegenvallend slot van Wall Street gisteravond. Er is vandaag ook maar weinig tijd om het verlies goed te maken, want de beurzen gaan al om 14:00 dicht.

Aan China lig het vandaag overigens niet. De Hong Kong Index wint 1,3%, mede dankzij meevallende economische cijfers uit het Aziatische land. De inkoopmanagersindex voor de industrie over de maand december kwam uit op 50,3, terwijl de markt rekende op 50,0.

Ook het cijfer over de dienstensector (52,7 versus 52,0) was boven verwachting.

Toch kan ik het goede sentiment omtrent Chinese aandelen niet volledig toeschrijven aan deze twee macro's, aangezien de in Amerika genoteerde fondsen gisteren op Wall Street al een flinke rally maakten.

Baidu (+10,5%), Alibaba (+9,7%), Nio (+14,8%), Pinduoduo (+10,1%) en JD.com (+7,3%) gingen helemaal door het dak. Het is mij een raadsel waar dit enthousiasme ineens vandaan komt. Groot nieuws was er namelijk niet. Wat wellicht meespeelt, is de dunne handel. Dan krijg je soms van die gekke uitslagen.

Winstwaarschuwing Huawei

Op de laatste handelsdag van het jaar perst Huawei er nog een winstwaarschuwing uit. Het bedrijf verwacht dat de omzet dit jaar met 30% zal dalen en vreest dat de problemen in 2022 zullen aanhouden.

Het management heeft het over een unpredicted business environment. Daar valt iets voor te zeggen, want in 2019 legde voormalig President Donald Trump een ban op het bedrijf, waardoor de vraag naar smartphones van Huawei flink terugzakte.

President Joe Biden besloot in november om deze sancties te handhaven. Wat voor Huawei ook niet mee zit, is dat de consumentenbestedingen in China tegenvallen. Kortom, het bedrijf heeft de wind op alle fronten tegen.

China's Huawei says 2021 revenues down almost 30%, sees challenges ahead https://t.co/QsG8LIP65E pic.twitter.com/37iuNRXfPu — Reuters (@Reuters) December 31, 2021

Advies, shorts en agenda

Advieswijzigingen zijn er nog niet.

De AFM meldt deze shorts: De shorts in PostNL nemen licht toe, maar veel stelt het niet voor.

Wereldhave: 11,34%

Air France-KLM: 7,92%

Just Eat Takeaway: 4,57%

PostNL 4,32% (+0,11%)

AMG: 3,80%

TomTom: 3,69%

Galapagos: 2,87%

Aperam: 2,78%

Alfen 2,70%

Eurocommercial Properties 2,66%

Besi: 2,58%

Fugro: 2,31%

SBM Offshore: 2,30%

Basic-Fit: 2,18%

Nu nog even dit

Dit is een van de redenen waarom de markten minder met Omikron bezig zijn.

In onze buurlanden slaat omikron hard toe, maar lockdowns blijven uit https://t.co/V2nlmgv17X — NOS (@NOS) December 30, 2021

Dit is dan wel weer pijnlijk

De Nederlandse besmettingscijfers dalen nauwelijks meer en ruim een kwart van de GGD-testen is positiefhttps://t.co/GLZDrKodVS — de Volkskrant (@volkskrant) December 31, 2021

Dit is wel heel creatief spelen met technische analyse

De stijging van de grondstofkosten berekent IKEA door aan de klant.

IKEA heeft de prijzen van een deel van zijn producten verhoogd. Het is nodig om de hogere prijzen die het moet betalen voor grondstoffen en transport door te gaan berekenen aan de klant. https://t.co/PeAUSLQGif — RTL Z (@RTLZ) December 31, 2021

Lelijk bedrijf, prachtige belegging

Former Facebook executives said that after the whistleblower's disclosures, CEO Mark Zuckerberg told employees not to apologize https://t.co/7CjoeuaP5b — The Wall Street Journal (@WSJ) December 31, 2021

Bevolkingsgroei in de VS volledig tot stilstand gekomen.

The 0.1% increase in US Population during 2021 was the slowest rate of growth in the nation's history.https://t.co/xuKDcFUAHV pic.twitter.com/4NhOlpFXPP — Charlie Bilello (@charliebilello) December 30, 2021

Veel plezier en succes.