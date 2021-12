Slotcall: Dit keer geen windowdressing

De AEX (+0,5%) doet het op de voorlaatste handelsdag zoals verwacht rustig aan. Het sentiment is goed, al blijven de individuele aandelen dicht bij huis. Wat mij vooral opvalt, is dat de afgestrafte aandelen er vandaag goed bij liggen.

Normaal gesproken is er in de laatste dagen van het jaar sprake van de nodige windowdressing, maar vandaag geldt precies het omgekeerde. De grote winnaars zijn Just Eat Takeaway (+2,7%), Prosus (+2,5%) en Philips (+1,2%). Laten dit nou precies de zwakst presterende aandelen van 2021 zijn.

Dit is opvallend omdat veel beleggers de zwakke broeders aan het einde van het jaar niet in de boeken willen hebben. Meestal leidt dit in de laatste weken van het jaar tot de nodige verkoopdruk, en worden deze aandelen aan het begin van het nieuwe beursjaar weer opgekocht. Dit is nu dus niet het geval.

Anderzijds hebben de chippers er vandaag wel zin in. ASML, ASMI en Besi winnen circa 1%. De chipsector is dit jaar een van de beste beleggingscategorieën gebleken. ASMI staat dit jaar bijna 120% hoger en ook ASML (+78%) verslaat de AEX met gemak. Besi (+50,0%) blijft achter, maar in de IEX-BeleggersdPodcast legt aandelenanalist Paul Weeteling uit waarom hij denkt dat de chipper uit Duiven volgend jaar deze achterstand gaat goedmaken.

5 tips van Peter Schutte

Het jaar zit er alweer bijna op en dat betekent dat elke analist van de IEX Beleggersdesk weer een nieuwe top vijf onder de aandacht gaat brengen van Premiumleden én nog even kort zal terugblikken op de prestaties van de top vijf van 2021. Vandaag is de beurt aan Peter Schutte.

Zonder te diep op zijn kooptips in te gaan, is Lucas Bols (+2,1%) voor beleggers een interessante naam. Tenminste als u er vanuit gaat dat er niet al teveel lockdowns meer in het verschiet liggen. Het bedrijf is vooral bekend van de gelijknamige jenever en heeft veel last gehad van de coronapandemie.

Tevens wordt het aandeel aanzienlijk lager gewaardeerd dan concurrenten zoals Diageo en Remy Cointreau. Tot dusver is Lucas Bols echter een waardeloze belegging gebleken, zo ging het aandeel in 2015 voor meer dan €16 per aandeel naar de beurs. Daar is nu nog amper €11 van over.

In dit artikel leest u waarom Schutte in Lucas Bols een interessante turnaroundkandidaat ziet. Tevens vindt u er zijn overige vier tips.

Booking.com

Reisplatform Booking.com (+1,3%) heeft logischerwijs last van de opnieuw aanzwellende pandemie en bijbehorende reisrestricties, maar desondanks presteert het bedrijf volgens analist Weeteling bijzonder sterk. In het derde kwartaal ligt de omzet van Booking.com slechts 7% onder het pre-coronaniveau.

Het is de verwachting dat deze trend de komende jaren doorzet, zo rekent de markt volgend jaar op een verdubbeling van de winstgevendheid. In 2023 dikt de winst per aandeel dan met 26% aan. Let wel op dat deze verwachtingen met een hoge mate van onzekerheid zijn omgeven.

Mocht er na Omikron een variant ontstaan die nog besmettelijker en ziekmakender is, zullen lockdowns vermoedelijk weer roet in het eten gooien. Of u het aandeel op het huidige niveau van $2.400 kan kopen, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De.vergoedingen op tienjaars staatspapier blijven dicht bij huis. De Nederlandse rente blijft stabiel op -0,04%.

Nederland: +0 basispunten (-0,04%)

Duitsland: -0 basispunten (-0,19%)

Italië: -1 basispunt (+1,16%)

Verenigde Staten: -1 basispunt (+1,54%)

Verenigd Koninkrijk: -3 basispunten (+0,98%)

Brede markt

De AEX sluit 0,5% in het groen en daarmee presteren we redelijk in lijn met de overige Europese indices.



sluit 0,5% in het groen en daarmee presteren we redelijk in lijn met de overige Europese indices. Wall Street vindt de weg omhoog. De grootste uitschieter is de Nasdaq met een plus van 0,5%.

vindt de weg omhoog. De grootste uitschieter is de Nasdaq met een plus van 0,5%. De euro zakt 0,2% en noteert 1,132 ten opzichte van de dollar.

zakt 0,2% en noteert 1,132 ten opzichte van de dollar. De VIX zakt 0,5% tot 16,9 punten.



zakt 0,5% tot 16,9 punten. Goud (+0,4%) en zilver (+1,1%) doen het niet onaardig.



(+0,4%) en (+1,1%) doen het niet onaardig. Olie : WTI (-0,3%) en Brent (-0,2%) vallen wat tegen.



: WTI (-0,3%) en Brent (-0,2%) vallen wat tegen. Bitcoin (+0,4%) noteert nog altijd onder de $50.000.



Het Damrak

Adyen (+1,9%) doet het niet onaardig, al stelt deze uitslag voor een extreem volatiel fonds niet veel voor.

(+1,9%) doet het niet onaardig, al stelt deze uitslag voor een extreem volatiel fonds niet veel voor. UMG (+1,5%) ligt er goed bij, al is het handelsvolume van 400.000 stukjes beperkt.

(+1,5%) ligt er goed bij, al is het handelsvolume van 400.000 stukjes beperkt. Royal Dutch Shell (-0,3%) zakt in lijn met de olieprijs.

(-0,3%) zakt in lijn met de olieprijs. Alfen (+4,1%) krijgt ineens de geest. Wellicht speelt het nieuws mee dat de beursgang van EVBox in de Verenigde Staten definitief niet doorgaat. Dit is immers een concurrent voor Alfen.

(+4,1%) krijgt ineens de geest. Wellicht speelt het nieuws mee dat de beursgang van EVBox in de Verenigde Staten definitief niet doorgaat. Dit is immers een concurrent voor Alfen. Galapagos (+3,0%) bodemt langzaam uit.

(+3,0%) bodemt langzaam uit. Avantium (-5,4%) maakt op een hoog volume van ruim 700.000 stukjes een duikvlucht. Wellicht nemen er een paar partijen wat winst.

(-5,4%) maakt op een hoog volume van ruim 700.000 stukjes een duikvlucht. Wellicht nemen er een paar partijen wat winst. B&S Group (+4,5%) gaat goed. Desondanks blijft de groothandel dit jaar ver achter ten opzichte van de brede markt.

(+4,5%) gaat goed. Desondanks blijft de groothandel dit jaar ver achter ten opzichte van de brede markt. Wereldhave (+2,5%) wordt ook opgepikt, al kan ik een duidelijke koerstrigger niet vinden.

(+2,5%) wordt ook opgepikt, al kan ik een duidelijke koerstrigger niet vinden. Verder vliegen de nulletjes voor de komma mij om de oren.

