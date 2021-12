Vooruitblik 2022: goud, zilver, platina en palladium

Volledig mee eens. Misschien is het zinvol te vermelden dat er tegenwoordig ook digitaal goud is in de vorm van Paxos gold en tether gold. Beide volgen de goudprijs. Persoonlijk parkeer ik graag wat crypto in digitaal goud als ik denk dat de crypto markt wat oververhit is geraakt. Goud is nog altijd de meest risk-off asset ter wereld, lijkt me, waardoor het met name geschikt is als systeemhedge en tevens als een LT inflatiehedge.