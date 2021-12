Vooruitblik 2022: 3 tech-picks voor het komende beursjaar

Was 2021 een geweldig jaar voor technologieaandelen? Dat zou je wel zeggen, als je naar de resultaten van de Nasdaq Composite Index kijkt. In 2021 staat het behaalde rendement op ruim 20%.

Met zo’n all-time high index zou je toch verwachten dat de onderliggende aandelen net zo goed presteren. Maar niets is minder waar! Er is de laatste maanden een beweging gaande die tot op heden nauwelijks is terug te zien in de index.

Grote groep techaandelen zit in zware bear market

Zo staat meer dan 40% van de bedrijven op een negatief rendement voor het jaar en zit een grote groep zelfs in een zware bear market.

Hoe kan de index dan toch zo goed presteren? De Nasdaq is een naar marktkapitalisatie gewogen index. De zeven grootste bedrijven (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia en Tesla) hebben een weging van bijna 50% in de index - en laat daar nu precies het grootste gedeelte van het rendement vandaan komen.

Ondanks de forse correctie in snelgroeiende technologiebedrijven ben ik ervan overtuigd dat er mooie kansen ontstaan voor beleggers.

Voor 2022 tip ik drie bedrijven die het hele jaar goede cijfers hebben gerapporteerd, veel toekomstpotentie hebben, maar desondanks het afgelopen jaar een negatief koersrendement hebben behaald. Hierbij mijn top 3 voor 2022.

1. Roku

Wat Android en IOS zijn voor de mobiele telefoon, is Roku voor de televisie: het besturingssysteem waarmee je een televisie transformeert naar een ‘smart tv'.

Wat begon als kastje waarmee je Netflix naar je TV kon streamen, is uitgegroeid tot een van de grootste televisie-operating systems (OS). Televisiekijkers krijgen via het Roku-OS toegang tot honderden apps en kunnen zo bijna elk programma streamen.

Een op de drie verkochte televisies in Amerika draait inmiddels op het besturingssysteem van Roku en het bedrijf heeft ruim 56 miljoen actieve geregistreerde gebruikers.

Het unieke aan tv-streaming is dat kijkers zelf bepalen wanneer ze iets zien en dat adverteerders heel gericht kunnen adverteren. Zo kan Roku kijkers van hetzelfde programma verschillende advertenties laten zien - iets dat bij traditionele kabeltelevisie niet mogelijk is.

Daarnaast kunnen kleinere partijen nu ook gemakkelijker adverteren op televisie, terwijl dat vroeger alleen mogelijk was voor de bedrijven met enorme advertentiebudgetten.

Zo heeft Roku onlangs een samenwerking met Shopify aangekondigd waardoor Shopify-klanten (kleine retailers) makkelijk reclame kunnen tonen via Roku.

Waar liggen de kansen voor 2022?

Steeds meer grote adverteerders beginnen budget te verschuiven van traditionele televisie naar connected TV (CTV). Waar de CTV-markt in 2021 ongeveer $15 miljard groot was, is de verwachting dat die de komende drie jaar groeit naar ruim $30 miljard. De markt waar Roku zich in bevindt groeit dus sterk;

Steeds meer programmamakers en programma-aanbieders zijn op zoek naar streamingplatforms waar zij hun content kunnen aanbieden. De schaalgrootte en advertentiemogelijkheden maken Roku een interessante distributiepartner;

Roku is in Amerika een dominante speler, maar heeft in de rest van de wereld nog weinig marktaandeel. Het bedrijf is in het afgelopen jaar druk bezig geweest om voet aan de grond te krijgen in Zuid-Amerika (met name in Brazilië). Begin december kondigde het bedrijf aan een kantoor te openen in Amsterdam, waarmee het een serieuze stap zet naar de Europese markt.

Waar liggen de risico’s?

De supply chain-problemen raken Roku ook. Prijzen van televisie zijn sterk gestegen en Roku verwacht leveringsproblemen bij zijn partners (televisieproducenten). Het management heeft deze problemen al wel meegenomen in de financiële vooruitzichten. Mochten ze verergeren, dan zal dit een financiële impact hebben. Het tegenoverstelde gaat gebeuren als deze problemen verdwijnen;

Roku mag de grootste bedrijven ter wereld tot zijn concurrentie rekenen. Zo heeft Alphabet met Android een soortgelijk platform in de aanbieding, heeft Apple de Apple TV en is Amazon actief in de markt met Fire TV. Dat deze drie spelers zich op de CTV-markt hebben begeven, laat duidelijk zien dat er enorm veel potentie in zit. Het maakt ook meteen duidelijk dat het nog lang geen gelopen race is voor Roku, omdat de concurrentie over diepe zakken beschikt.

Op financieel vlak heeft Roku goed gepresteerd in 2021. De totale omzet in Q3 2021 groeide, ten opzichte van de omzet in Q3 2020, met 51% naar $680 miljoen. De omzet uit het Roku-platform nam met 82% toe tot $528 miljoen. De gemiddelde omzet per gebruiker groeide met 49% naar ruim $40 dollar.

Voor Q4 2021 verwacht Roku een omzet te behalen van ongeveer $900 miljoen, wat ondanks de supply chain-problemen nog steeds bijna 40% meer is dan een jaar geleden.

Het aandeel staat voor het jaar 25% lager en ruim 50% onder de top van eind juli.

2. Qualtrics

Het wordt voor bedrijven steeds belangrijker om inzicht te krijgen in het gedrag van klanten. Waar vroeger een goede website, scherpe prijs of snelle bezorging het verschil kon maken, is daar tegenwoordig meer voor nodig: ‘experience management’.

Met experience management-software krijgen bedrijven inzicht in het gedrag van potentiele en bestaande klanten. Zo kunnen bedrijven elk belangrijk moment van de klantenreis volgen en verbeteren. Denk hierbij aan de werving van nieuwe klanten, het behoud van bestaande en het verhogen van hun loyaliteit. Ook het verbeteren van de klantgerichtheid van de interne organisatie valt eronder.

Marktleider in experience management-software is Qualtrics. Het bedrijf kreeg pas begin 2021 een beursnotering, met een spectaculaire beursgang die ruim 50% koerswinst zag op dag één. Qualtrics zou eigenlijk al in 2018 naar de beurs komen, maar werd net voor de IPO overgenomen door SAP.

Onder SAP heeft het bedrijf de afgelopen jaren enorme stappen gezet dankzij de cross-sell-mogelijkheden: ongeveer 85% van de Fortune 100-bedrijven is klant bij Qualtrics.

SAP is nog steeds de grootste aandeelhouder.

Waar liggen de kansen voor 2022?

Qualtrics is een snelgroeiend softwarebedrijf met ruim een miljard dollar aan omzet. De omzetgroei uit abonnementen (80% van de omzet) nam toe met 50% op jaarbasis, wat een versnelling is van de 34% van 2020;

Het bedrijf is ruim twee keer zo groot als zijn naaste concurrenten, weet de totale omzet veel sneller te laten groeien (42% vs 25%) en wint steeds meer marktaandeel. De kans is groot dat de concurrenten in 2022 definitief het nakijken hebben.

De experience management-markt is nog relatief jong. Klanttevredenheid wordt steeds belangrijker en het sturen op data begint normaal te worden voor bedrijven. De adoptie van experience management-software neemt dus toe en Qualtrics moet daar sterk van kunnen profiteren;

Grote bedrijven kiezen voor Qualtrics. In de eerste drie kwartalen van 2021 heeft Qualtrics 330 nieuwe klanten gekregen die op jaarbasis meer dan $100.000 dollar per klant uitgeven. Dit zijn er meer dan het bedrijf in heel 2020 heeft binnengehaald. Qualtrics verwacht dat deze trend de komende tijd doorzet;

Qualtrics heeft een Net Retention Rate (NRR) van 125%. Dat betekent dat de omzet onder bestaande klanten met 25% is gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het ‘land and expand’-model biedt verdere groeikansen voor de toekomst.

Waar liggen de risico’s?

Die liggen voornamelijk in de afsplitsing van SAP:

1) SAP heeft als grootaandeelhouder (ongeveer 70%) nog de zeggenschap binnen de organisatie;

2) Als SAP meer aandelen wil verkopen kan dat op de korte termijn voor koersdruk zorgen;

3) Ook al heeft Qualtrics het afgelopen jaar goed gepresteerd, het bedrijf moet blijven bewijzen dat het ook kan groeien zonder de directe hulp van SAP.

Ondanks de sterke resultaten, versnellende groei en de grote voorsprong op de concurrentie staat het aandeel ongeveer 20% lager dan de slotkoers op IPO-dag.

Met een waardering van 14x de omzet voor 2022 betalen beleggers nog steeds een stevige prijs voor het aandeel, maar daar krijgen ze een bedrijf voor terug dat de komende jaren sterk kan blijven groeien in een grote markt met veel potentie.

3. Coinbase

Kijken we naar de belangrijkste ontwikkelingen van dit decennium, dan kunnen we gerust vaststellen dat de opmars van cryptovaluta's bovenaan staat. Na de introductie van bitcoin maakte de wereld razendsnel kennis met de blockchaintechnologie en de mogelijkheden ervan. De ene na de andere 'altcoin' zag het levenslicht en de cryptovaluta's veroverden de harten van een nieuwe (vooral jongere) generatie beleggers.

Op dit moment praten we over ongeveer 16.000 verschillende crypto's, die een marktwaarde hebben van ruim $2,2 biljoen.

Coinbase heeft enorm geprofiteerd van de opmars van cryptovaluta's. Het bedrijf is opgericht in 2012 door een oud-werknemer van AirBnB, en is binnen tien jaar uitgegroeid tot een van de grootste cryptovaluta-handelsplatforms ter wereld.

Het handelsvolume lag in de eerste negen maanden van dit jaar rond de $1,1 biljoen en er wordt voor $255 miljard aan cryptovaluta's op het platform bewaard.

Coinbase heeft sinds april 2021 een notering aan de Nasdaq. Het heeft in het laatst gerapporteerde kwartaal ruim $1,2 miljard omzet gedraaid en $406 miljoen nettowinst gemaakt. Het bedrijf heeft $6 miljard aan cash op de balans en 74 miljoen geverifieerde gebruikers.

Waar liggen de kansen voor 2022?

De kans dat de crypto-economie verdwijnt, wordt met de dag kleiner en Coinbase zal blijven profiteren van de wereldwijde adoptie van cryptovaluta's;

Coinbase is de one-stop shop voor particuliere en institutionele beleggers. Zo kan er makkelijk gehandeld worden via de Coinbase-app, maar is er ook een geavanceerd handelsplatform beschikbaar voor de professionele handelaar en institutionele partijen. Ook het bewaren en versturen van crypto's is geen enkel probleem;

Coinbase investeert erg veel geld in R&D. Zo lanceert het bedrijf elk kwartaal nieuwe functionaliteiten om zijnn voorsprong op de concurrentie te behouden. Een belangrijke lancering die voor 2022 is gepland is Coinbase NFT. Via dit platform kunnen gebruikers NFT’s creëren, verwerven, verhandelen en bewaren. Sommige analisten verwachten dat het NFT-platform net zo groot en winstgevend kan worden als het huidige cryptoplatform van Coinbase;

Coinbase heeft recent de Coinbase Card uitgebracht: een bankpas die gekoppeld is aan een Coinbase-account. Daarmee kunnen consumenten ook daadwerkelijk aankopen in een winkel doen met hun cryptovaluta's;

Bijna 80% van het handelsvolume komt uit Amerika. Op het gebied van internationalisering liggen er enorme kansen;

Met Coinbase Ventures investeert het bedrijf in allerlei andere bedrijven die zich bezighouden met het crypto-ecosysteem. Zo is Coinbase aandeelhouder van meer dan 200 ondernemingen, waaronder succesvolle bedrijven als OpenSea, TaxBit, BlockFi en Uniswap. Coinbase Ventures kan op zichzelf de komende jaren al uitgroeien tot een miljardenbedrijf.

Waar liggen de risico’s?

Het grootste gedeelte van de inkomsten haalt Coinbase uit handelsactiviteiten. Een daling in handelsactiviteiten op de cryptomarkt zal direct invloed hebben op de cijfers van Coinbase;

Concurrentie, concurrentie en nog eens concurrentie. Iets dat we wel vaker zien in een markt die nog volop in ontwikkeling is, is dat de voorlopers worden ingehaald. Zo zal Coinbase naar alle waarschijnlijkheid steeds meer concurrentie krijgen van grote financiële instellingen als banken. Ook fintechbedrijven als Square en PayPal zullen meevechten om een stuk van de taart;

Het knappen van de crypto-bubbel. Ook al geloof ik daar zelf niet meer in, ik zet het er toch maar bij. Mochten de sceptici gelijk krijgen en de cryptomarkt een grote bubbel blijken, dan is dat een enorm risico voor het bestaansrecht van Coinbase.

Met Coinbase kopen beleggers een bedrijf dat financieel gezond is, winst maakt, veel investeert in innovatie en profiteert van de opkomst van de crypto-economie. Het aandeel noteert op dit moment rond zijn introductieprijs van $250. Dat is ruim 20% lager dan de slotkoers van $328 op de eerste handelsdag na IPO. Met een koers/winstverhouding van ongeveer 20 is het aandeel naar mijn mening zeer gunstig geprijsd.





Ik wens u een fijne jaarwisseling en dat 2022 een mooi en succesvol beleggingsjaar mag worden!

Disclaimer: Laurens Ockhuisen is oprichter en beheerder van het Imagine Fund. Het Imagine Fund heeft een positie in Roku, Qualtrix en Coinbase.

