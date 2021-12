Dit zijn de 25 aandelentips voor 2022 van de IEX Beleggersdesk en Tostrams Groep

Iedere december tippen de analisten van de IEX Beleggersdesk hun favoriete aandelen voor het jaar erop. Die artikelen worden uitstekend gelezen door Premiumleden, want iedereen wil natuurlijk weten waar het meeste rendement te behalen valt. Ik heb eens gekeken hoe hun tips van vorig jaar het gedaan hebben. En wat gaat de AEX eigenlijk doen?

Hieronder ziet u de aandelen die de Beleggersdesk tipte voor het afgelopen jaar, met gemiddeld ruim 20% rendement. Wilt u de tips voor 2022 zien? Neem een abonnement! De door het jaar heen afgegeven Kooptips hebben zelfs een rendement van ruim 25%. Zoals u ziet is het zó terugverdiend.

De tips voor 2021

In deze tabel ziet u hoe de vorig jaar getipte aandelen het gedaan hebben. Niels Koerts (Prosus) en Paul Weeteling (Baidu) kregen het aan de stok met de Chinese overheid, maar de Hollandse Hits van Peter Schutte hebben uitstekend gerendeerd. Alle vijf goed!



rendement

1/1 - 30/12 2021 Martin Crum

Unilever -4,4% Flow Traders +15,8% Amazon +6,6% Acomo +17,6% BAM +63,0% gemiddeld +19,7% Niels Koerts

Basic-Fit +37.9% Prosus -18,4% Facebook +28,8% Ahold +28,1% Eurocommercial Properties +30,9% gemiddeld +21,5% Peter Schutte Nedap +20,2% Kendrion +25,7% Wereldhave +18,6% BAM +63,0% ArcelorMittal +43,9% gemiddeld +34,3% Paul Weeteling

Uber -15,6% Silicon Motion Technology +101,6% Baidu -47,0% Airbus +25,4% Maxar Technologies -16,8% gemiddeld +9,5% totaal gemiddeld +21,3%



TA-desk kreeg te maken met twee zwarte zwanen

Technische analyse houdt zich uitsluitend bezig met de trends en omslagpunten in de koersgrafieken. Het lijstje tips van de technische desk kreeg te maken met twee zwarte zwanen (de Chinese overheid in het geval van Alibaba, en een terugroepactie bij Philips) en tegenvallende prestaties van het aandeel Spotify - het feest duurde tot in februari, en toen ging de muziek uit.

rendement

1/1 - 30/12 2021 De TA-desk (Wouter Slot) Besi +47,2% Philips -27,7% Spotify -23,5% NextEra Energy +25,0% Alibaba -51,7% gemiddeld -6,1%



25 tips voor 2022

Voor 2022 hebben de analisten van Tostrams Groep en de IEX Beleggersdesk weer een gloednieuw lijstje met koopkandidaten opgesteld, met diverse verrassende namen. We zijn benieuwd of ze het prachtige rendement van 2021 komend jaar kunnen prolongeren.

De AEX in 2022

En dan de brede markt. Waar staat de AEX eind 2022? Aan het einde van elk jaar krijgen analisten onherroepelijk deze vraag. En elk jaar antwoorden de meesten iets in de trant van: een voorspelling doen over de stand van de AEX is onzin, daaraan kun je geen termijn verbinden, er zijn te veel onzekerheden, dat heeft niks te maken met beleggen etc. etc.

Vervolgens komt er dan toch meestal schoorvoetend een voorspelling met de nodige disclaimers en risicowaarschuwingen. Het beste is om te waarschuwen voor een black swan, dus een onverwachte gebeurtenis, dan zit je altijd goed.

Bij IEX sluiten we ons aan bij deze mooie traditie: we vinden zo’n voorspelling ook onzin. Maar vooruit, om de lezers toch tegemoet te komen, hebben we gekeken naar de targets van onze analisten per AEX-fonds.

Hierbij kijken we over het algemeen één tot anderhalf jaar vooruit, dus dat sluit redelijk mooi aan. Vervolgens hebben we met deze targets en de huidige AEX-wegingen (een beetje losjes) een ‘target’ AEX- koers berekend van.... 838,45 punten! Iets hoger dus dan het hoogste slot ooit van 827,57 punten, bereikt op 17 november 2021.

Op het moment van schrijven betekent dat een upside van ongeveer 3,7%. Dat klinkt alsof we een kalm jaar tegemoet gaan, maar een kaarsrechte lijn is niet te verwachten. We kunnen deze eindstand ook bereiken via uitschieters ver onder de 700 of juist richting 900.

In plaats van een lijstje met mogelijke gevaren toe te voegen, parafraseren we bij wijze van disclaimer graag een citaat van Mark Twain:

January. This is one of the peculiarly dangerous months to speculate in stocks. The others are July, October, September, April, November, May, March, June, December, August, and February.