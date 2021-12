Inflatie door het dak, AEX doet niks, bitcoin heeft het zwaar

De inflatie zal echt nog wel een dingetje worden aankomend jaar. Vanochtend werd bekend dat de producentenprijzen van de Nederlandse industrie maar liefst 20,9% (!) hoger lagen over november dan vorig jaar.

U hoeft geen wiskunde te hebben gestudeerd om te bedenken wat dit met de winstmarges zal doen. Dat geheel doorberekenen aan eindafnemers wordt een hele uitdaging. Het producentenvertrouwen daalt weliswaar licht, maar blijft desalniettemin positief.

* In Azië viel er vannacht weinig te beleven

* Tienjaarsrente VS loopt op naar 1,54%

* De VIX geeft op afgerond 17 geen krimp

* Olieprijs nadert kalmpjes aan de $80

* Goud zakt weer onder de $1.800

* Euro stabiel op 1,13 versus de dollar

* Bitcoin heeft het aanhoudend lastig

* Europese beurzen openen naar verwachting vlak

Het belangrijkste ABM Financial nieuws:

07:01 Europese beurzen openen vlak

07:43 Taxidienst Didi ziet omzet onder druk staan

07:52 Neutrale opening AEX voorzien





00:00 DGB Groep cijfers en BAvA

06:30 Producentenprijzen Nederland - nov

06:30 Producentenvertrouwen Nederland - dec

14:30 Wekelijkse steunaanvragen - VS

15:45 Inkoopmanagersindex Chicago VS - dec

Is uw huis meer waard geworden, of vooral uw geld minder?

The housing boom continues with US Home Prices hitting all-time highs again, up 19% over the past year. Home prices in the US have more than doubled from the lows in 2012. pic.twitter.com/xbLHQ2jvw2