Slotcall: AEX verliest half procent na inspiratieloze handelsdag

De fut is er wel een beetje uit deze week en het wordt nog spannend of de AEX net wel, of net niet boven de psychologische grens van 800 punten het jaar zal weten af te sluiten.

Weinig echt grote uitschieters vandaag, beperkte plussen en minnen bij de meeste (grotere) fondsen. Er valt niet veel zinnigs te melden over het waarom van de koersbewegingen, maar we doen desalniettemin een poging.

AEX is momentum kwijt

Sluggish, zo laat deze handelsdag zich allicht het beste omschrijven. Echte impulsen ontbreken en gaandeweg de handelsdag verloor de AEX wat terrein, weer afstand nemend van die mooie ronde stand van 800 punten.

Boosdoeners waren onder andere Adyen en de chippers. Toch aandelen die een flinke run achter de rug hebben gehad dit jaar. Het koersverloop van Shell was enigszins illustratief voor de weinig geanimeerde handel: eerst nog leuk up, later kwam de klad erin. Ook usual suspect Just Eat Takeaway stelde teleur, evenals Prosus en Unibail.

Aan de goede kant van de streep stonden onder meer Randstad, Relx en Wolters Kluwer, al hielden de plussen niet over.

Lang verhaal kort, de AEX sloot 0,6% lager op een stand van 796 punten. Morgen nog een laatste reguliere handelsdag, vrijdag sluit Euronext al om 14:00 uur zijn deuren.

Ordina

De Beleggersdesk werkt ook deze week door, de beurzen zijn immers open en zelfs in een rustige handelsweek valt er nog wel wat relevants te melden. Ordina bijvoorbeeld, waar Niels opnieuw een analyse op heeft losgelaten.

Is de ICT'er nog koopwaardig, of wordt het voor beleggers tijd om een stapje terug te doen. De onderbouwde analyse is bij IEX Premium te vinden:

Tech top vijf

Het afgelopen jaar hadden beleggers maar beter een flink deel van hun vermogen gealloceerd naar techfondsen. Daar viel veruit het hoogste rendement te behalen.

En techspecialist Paul Weeteling ziet ondanks de fors gestegen koersen nog volop kansen in de techhoek in 2022. Interessante namen in zijn top vijf, als u wilt weten welke techaandelen ook in 2022 double en zelfs triple digit returns kunnen behalen, vindt u hier de informatie.

5 favorieten voor 2022: Paul Weeteling https://t.co/Dg5k2axTgR via @IEXnl — Martin Crum (@martinjancrum) December 29, 2021

Wall Street

De Amerikaanse beurzen vertonen ook weinig activiteit. Wel blijft de S&P 500 rond zijn all time high noteren. De Nasdaq laat het vandaag een beetje liggen, maar veel stelt het niet voor.

De omicronvariant lijkt beleggers maar beperkt bezig te houden, maar het virus blijft nog steeds wel iets om rekening mee te houden, ook al lijkt de jongste mutatie aanmerkelijk minder ziekmakend dan de deltavariant.

Na twee uur handelen stonden alledrie de grote indices vrijwel onveranderd, met een klein minnetje voor de Nasdaq.

Rentes

Nog zo'n dag als vandaag en de Nederlandse tienjaarsrente noteert niet langer negatief. Dat zal de Nederlandse overheid gezien de enorme leenbehoefte niet leuk vinden, maar de financiële markten, en zeker de banken, snakken naar een terugkeer naar 'normaal.' Wat precies normaal is, daar valt over te discussiëren, maar normaal is in ieder geval niet een negatieve lange rente.



Brede markt

De AEX verliest 0,6% op een lauwe handelsdag



verliest 0,6% op een lauwe handelsdag Wall Street laat weinig beweging zien en noteert vrijwel vlak



laat weinig beweging zien en noteert vrijwel vlak De euro krabbelt wat verder op versus de dollar op 1,135



krabbelt wat verder op versus de dollar op 1,135 De VIX houdt het op slightly elevated op een stand van 17,5



houdt het op slightly elevated op een stand van 17,5 Goud en zilver leveren ook iets in op deze inspiratieloze dag



en leveren ook iets in op deze inspiratieloze dag Olie : WTI en Brent zijn weer hard op weg richting de $80



: WTI en Brent zijn weer hard op weg richting de $80 Bitcoin heeft het recent lastig op $47,8k



Het Damrak

Adyen (-/- 2%) heeft al een tijdje last van een rerating

(-/- 2%) heeft al een tijdje last van een rerating Just Eat Takeaway (-/- 1,4%) ligt opnieuw zwak, de peptalk van Jitse Groen heeft nog geen ommekeer gebracht

(-/- 1,4%) ligt opnieuw zwak, de peptalk van Jitse Groen heeft nog geen ommekeer gebracht Shell (-/- 0,7%) lijkt het jaar niet boven de €20 weten te sluiten

(-/- 0,7%) lijkt het jaar niet boven de €20 weten te sluiten JDE Peet's (+ 1,3%) is al enige tijd aan een opmars bezig, terecht wat betreft de Beleggersdesk

(+ 1,3%) is al enige tijd aan een opmars bezig, terecht wat betreft de Beleggersdesk PostNL (+ 1,9%) lijkt de €4 op te willen zoeken nog dit jaar, kan nog net

(+ 1,9%) lijkt de €4 op te willen zoeken nog dit jaar, kan nog net CM.com (-/- 1,3%) heeft het herstelpad nog niet weten in te slaan

(-/- 1,3%) heeft het herstelpad nog niet weten in te slaan Op de lokale markt is Ebusco (-/- 1,1%) het momentum even kwijt, maar dat komt wel goed in 2022





Adviezen

-

Agenda 30 dec

00:00 DGB Groep cijfers en BAvA

06:30 Producentenprijzen Nederland - nov

06:30 Producentenvertrouwen Nederland - dec

14:30 Wekelijkse steunaanvragen - VS

15:45 Inkoopmanagersindex Chicago VS - dec