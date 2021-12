IEX verlaagt advies AXA naar Hold Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

De IEX Beleggersdesk heeft het advies voor AXA verlaagd. De koers van AXA blijft al jaren behoorlijk achter bij die van de Nederlandse verzekeraars. Maar de laatste maanden is het aandeel bezig met een inhaalrace. De koers staat zelfs op het hoogste niveau van dit jaar.



Wat hierbij zeker heeft geholpen zijn de plannen van de Franse verzekeraar om voor €1,7 miljard aan eigen aandelen in te kopen. Een verrassend hoog bedrag, vindt analist Niels Koerts, die had gerekend op €1 miljard. "AXA is normaal gesproken juist heel conservatief in het uitdelen van cadeautjes aan aandeelhouders", zo schrijft hij in zijn analyse.



Volgens Koerts biedt de huidige koers een mooie gelegenheid om winst te nemen. Daarom trekt hij zijn koopadvies in en wordt het Hold. Lees de volledige analyse op IEX Premium.

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.