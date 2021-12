Herstel van de AEX gaat gepaard met matige omzetten

Europese futures zwiepen (een beetje) hoger na hun openingen. 801.1 voor de AEX future. Ok. U komt vooruit, maar u gaat heel langzaam. Op de snelweg zou u door de politie zijn afgehaald wegens te langzaam rijden. Geen applaus voor u.



Waar is het feestje? In Amerika is het feestje. Al staan de futures ook daar stil na de beursopeningen vannacht.



Het wordt heel langzaam tijd om wat shorts in te gaan slaan. Die top 3 januari kan een paar dagen later worden, maar op dit moment lijkt het toch rond de 3 a 4 januari te worden. Dat is over 4 a 5 beursdagen. Maar met deze groene beursdag en de altijd zeer enthousiaste eerste beursdag van het nieuwe jaar, blijft het oppassen om niet te vroeg short te gaan. Timing. Altijd een uitdaging.



Las ik dat de ME ging staken? Las ik dat nog beter 18.000 fte hebben ze nodig. Kom met betere maatregelen om uw 70+ generatie te beschermen en niet de ongevaccineerden 60- overal te weigeren. Ten eerste gaan die meer staken, ten tweede die kunnen die 18.000 fte niet invullen, want dat mogen ze straks niet zonder coronapas naar werk. Dat Oranje Land was toch bezig met digitalisering. Al jaren. Misschien wel een tiental jaar. Dan moeten de ongevaccineerden kunnen thuis werken. Zeker kantoor technisch. Anders is dat project digitalisering net als dat project energiemix of dat project huizen bouwen geen geslaagd project. Fabriek technisch is mogelijk een ander verhaal.



Zilver doet het keurg. Die $23 houden. Blijft wel een gevecht rond deze koersen. Dit kan de derde dag worden dat die $23 het houdt, ze bouwen een bodem daar. Niet door heen zakken, want overtuigend weg raken van die $23 is het niet. Brentjes probeert het. Voorlopig ook niet overtuigend. Maar TTROO ook hier een paar dagen wachten met shorts op de Brentjes.



O jee. Amerikaanse aardgas gaat hoger. Nu gaan ze straks geen gas meer brengen naar Europa.



Gooi de aandelenbeurzen maar open, we willen vermoedelijk een kwart AEX puntje toevoegen aan de (bijna) Grootste Punten Index in de wereld. Waar een land groot in is of probeert te zijn, zo groot is hun aandelen index.