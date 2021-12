Slotcall: Op naar nieuwe records

De AEX sluit 0,5% en dat betekent dat we voor het eerst sinds de komst van de Omikronvariant weer boven de 800-puntengrens sluiten. De hoofdindex moet het niet hebben van Prosus (-3,1%). De Zuid-Afrikaanse investeringsmaatschappij heeft last van wwn stevige koersdaling van Tencent.

Chinese aandelen liggen slecht vandaag en Tencent (-3,5%) ontspringt de dans helaas niet. Het Aziatische land maakt het moeilijker voor bedrijven om een notering in het buitenland aan te vragen. Een dergelijk bericht komt het Chinese investeringsklimaat niet ten goede.

Daarentegen ligt UMG (+3,0%) er wel goed bij. Het platenlabel kende een zwak debuut in de AEX, maar begint zijn draai langzaam te vinden. Groot nieuws over het bedrijf is er overigens niet. Verder stijgen aandelen in een brede lijn en valt alleen Just Eat Takeaway (-2,2%) uit de toon. Is dit een typisch gevalletje van windowdressing?

De beursagenda was vandaag praktisch leeg en ook advieswijzigingen zijn er niet te bespeuren. Toch gaat de beurs in een aardig tempo omhoog. Ik weet niet waar het exact aan ligt, maar feit blijft dat de rente laag is en er zijn praktisch geen alternatieven voor aandelen. Daar komt bij dat de laatste week van het jaar sowieso een goede beursperiode is.

Royal Dutch Shell

Royal Dutch Shell (+0,1%) maakt vaart met zijn structuurwijziging. Per 24 januari wijzigt de naam Koninklijke Olie in Shell PLC en op 28 januari vindt de laatste handelsdag plaats van de A- en B aandelen. Deze omzetting vindt automatisch plaats, waardoor beleggers niets hoeven te doen.

Per 31 januari gaat de eerste handelsdag van de single share Shell van start. Fundamenteel verandert er door de verhuizing naar het Verenigd Koninkrijk overigens niet. Het aandeel noteert tegen tien keer de verwachte winst over 2022. Of het aandeel daarmee koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

AMD

AMD (-1,6%) is sinds begin oktober ruim 50% in waarde gestegen. De chipmaker is samen met Intel jarenlang alleenheerser op het gebied van datacenter CPU's. Het bedrijf profiteert dus volop van de sterke stijging van de vraag naar chips voor datacenters.

Echter, Apple heeft een enorme inhaalslag gemaakt en momenteel presteren de ARM-processoren van iPhoneproducent zelfs beter dan die van Intel en AMD. Toch zijn de groeivooruitzichten voor AMD nog altijd bijzonder gunstig. Hoe dit precies zit, leest u in de onderstaande analyse van analist Paul Weeteling.

Rentes

De.vergoedingen op tienjaars staatspapier blijven dicht bij huis. De Nederlandse rente blijft stabiel op -0,10%.

Nederland: -0 basispunten (-0,10%)

Duitsland: -0 basispunten (-0,24%)

Italië: -3 basispunten (+1,10%)

Verenigde Staten: -2 basispunten (+1,46%)

Verenigd Koninkrijk: gesloten

Brede markt

De AEX sluit 0,5% in het groen en daarmee presteren we redelijk in lijn met de overige Europese indices.



sluit 0,5% in het groen en daarmee presteren we redelijk in lijn met de overige Europese indices. Wall Street laat een verdeeld beeld zien. De Dow Jones en S&P500 winnen circa 0,5%, terwijl de Nasdaq 0,2% moet prijsgeven.



laat een verdeeld beeld zien. De Dow Jones en S&P500 winnen circa 0,5%, terwijl de Nasdaq 0,2% moet prijsgeven. De euro zakt 0,1% en noteert 1,132 ten opzichte van de dollar.



zakt 0,1% en noteert 1,132 ten opzichte van de dollar. De VIX klimt 1,4% tot 17,9 punten.



klimt 1,4% tot 17,9 punten. Goud (-0,1%) en zilver (+0,2%) doen het rustig aan.



(-0,1%) en (+0,2%) doen het rustig aan. Olie : WTI (+0,4%) en Brent (+0,4%) klimmen.



: WTI (+0,4%) en Brent (+0,4%) klimmen. Bitcoin (-4,7%) duikt onder de $50.000



Het Damrak

Philips (+2,2%) lijkt voorzichtig uit te bodemen, maar het is allemaal nog heel fragiel.

(+2,2%) lijkt voorzichtig uit te bodemen, maar het is allemaal nog heel fragiel. Akzo Nobel (+1,5%) heeft een goede dag, maar groot nieuws kom ik niet tegen en de volumes zijn bijzonder laag.

(+1,5%) heeft een goede dag, maar groot nieuws kom ik niet tegen en de volumes zijn bijzonder laag. De nabeursveiling voorkomt dat Wolters Kluwer (+1,5%) sluit op een all time high.

(+1,5%) sluit op een all time high. Aalberts (+2,3%) flikt het daarentegen wel. Begin deze maand verhoogde het bedrijf nog zijn verwachtingen voor de middellange termijn.

(+2,3%) flikt het daarentegen wel. Begin deze maand verhoogde het bedrijf nog zijn verwachtingen voor de middellange termijn. Basic-Fit (+2,3%) sluit weer boven de €40.

(+2,3%) sluit weer boven de €40. Er lijkt een kopertje in Nedap (+5,3%) te zitten. Het handelsvolume van 6.900 stukjes ligt ruim boven het driemaandsgemiddelde.

(+5,3%) te zitten. Het handelsvolume van 6.900 stukjes ligt ruim boven het driemaandsgemiddelde. CM.com (-2,1%) geeft de openingswinst volledig uit handen. Niet-winstgevende technologiebedrijven liggen er de laatste maanden bijzonder zwak bij. Dit geldt dus ook voor CM.com. De recente outlookverhoging kon daar geen verandering in brengen.

(-2,1%) geeft de openingswinst volledig uit handen. Niet-winstgevende technologiebedrijven liggen er de laatste maanden bijzonder zwak bij. Dit geldt dus ook voor CM.com. De recente outlookverhoging kon daar geen verandering in brengen. Ordina (+1,9%) komt aardig in de buurt van zijn jaarrecord. De te verbreken barriere bedraagt €4,21. Deze koers zette de ICT-dienstverlener 26 juli op het bord. Morgen maak ik speciaal voor Premiumleden een analyse.

