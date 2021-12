Eindejaarsrally in volle gang... in de VS. En: korte rente in de lift

De eindejaarsrally is in volle gang. Gisteravond zette de S&P500 voor de 69ste keer dit jaar een all-time high op het bord en ook de Nasdaq is slechts 2% verwijderd van zijn hoogste niveau ooit. Het is overigens niet de eerste keer dat het sentiment aan het einde van het jaar goed is.

Sinds 1930 ging de S&P500 in deze periode 77% van de tijd omhoog. Dat is een aardige statistiek. Ook in Azië is het sentiment goed, zo wint de Japanse Nikkei index ruim 1%. De beurs in Hong Kong doet het met een plusje van 0,4% een stuk rustiger aan.

Het begint er namelijk op te lijken dat het ook voor de Chinezen een uitdaging wordt om de uitbraak van het coronavirus onder controle te houden. Gisteren rapporteerde het Aziatische land weliswaar slechts 209 positieve tests, maar eerder was dit aantal steevast onder de 100. Anderzijds is het een aantal waar de gemeente Amsterdam stikjaloers op zou zijn. Dat terwijl China toch duidelijk een maatje groter is.

Al met al lijken de Europese beurzen zo'n 0,2% in het groen te openen. Op veel beweging reken ik vandaag overigens niet. Daarvoor is de agenda simpelweg te leeg. Daar komt bij dat de futures op Wall Street zo rond het nulpunt dobberen.

Korte rente in de lift

De Amerikaanse tweejaarsrente dikte gisteren vijf basispunten aan tot boven de 0,75% en kwam daarmee voor het eerst uit boven het niveau van maart 2020. Dit betekent dat de korte rente in de VS weer terug is op het niveau van voor de coronapandemie.

Het feit dat de korte rente weer in de lift zit, betekent dat de markt rekent op een snelle renteverhoging. Echter, de Amerikaanse tienjaarsrente blijft liggen zo rond de 1,49%. Kortom, op korte termijn ligt een renteverhoging voor de hand, maar obligatiebeleggers denken dat het slechts bij een paar rentestappen blijft.

Als de markt zou vrezen dat de inflatie op een hoog niveau zou blijven, en de Fed daar met een verdere renteverhoging op reageert, was het verschil tussen de korte en lange rente niet zo klein geweest. In feite zegt de obligatiemarkt dus dat de forse stijging van het algemeen prijspeil tijdelijk is.

Advies, shorts en agenda

Advieswijzigingen zijn er nog niet.

De AFM meldt deze shorts: Er zijn vandaag geen wijzigingen gemeld. Waarschijnlijk omdat institutionele beleggers nu met vakantie zijn.

Wereldhave: 10,84%

Air France-KLM: 7,92%

Just Eat Takeaway: 4,57%

AMG: 4,23%

PostNL 3,80%

TomTom: 3,69%

Galapagos: 2,92%

Alfen 2,80%

Aperam: 2,78%

Eurocommercial Properties 2,66%

Besi: 2,58%

Fugro: 2,31%

SBM Offshore: 2,30%

Basic-Fit: 2,18%

Agenda

De agenda is praktisch leeg. Om 16:00 uur komt er nog alleen een cijfer langs van The Conference Board over het Amerikaanse consumentenvertrouwen in de maand december. Meer is het niet.

Nu nog even dit

Dit is niet niks

NIEUWS: Kabinet overwoog dit jaar om CO2-uitstotende bedrijven in NL tijdelijk,gedeeltelijk of zelfs volledig te sluiten. Volgens interne stukken zou de Staat op korte termijn dan volledig aan het Urgendavonnis voldoen met @marijndt https://t.co/SGruFCciEQ — Renee van Hest (@ReneevanHest) December 28, 2021

Dit past ook goed bij een bull market.

Crypto funds more than doubled worldwide in 2021 and attracted a stampede of money. That trend will likely persist https://t.co/DQm3aV9Rbx via @markets — Bloomberg Crypto (@crypto) December 28, 2021

Dit is waarom de Chinese vastgoedbubbel en potentiële zwarte zwaan is.

Fitch: A third of rated Chinese developers would face cash crunch if sales plungedhttps://t.co/QuxZyn9ODT — Cees Smit (@ceessmit) December 28, 2021

Tja, het is wat de gek ervoor geeft.

Bitcoin slid below $50,000, a level some analysts view as a key pivot for assessing the largest cryptocurrency’s outlook heading into 2022 https://t.co/6o6asIXR0V — Bloomberg Markets (@markets) December 28, 2021

Goed- en slecht nieuws verwerkt in slechts een tweet.

BREAKING: Global daily Covid cases hit a record 1.45 million as omicron spreads. But there's a silver lining: daily deaths haven’t significantly increased. https://t.co/UkUEbkGsvt pic.twitter.com/JkcWjQguhf — Bloomberg Markets (@markets) December 28, 2021

De Australiërs houden omikron in ieder geval niet buiten de deur.

Australia recorded a record surge of 11,264 new COVID-19 cases as an outbreak of the highly infectious Omicron variant disrupted reopening of the economy, while state leaders argued over domestic border controls https://t.co/aGLRCSvRin pic.twitter.com/kqAPxWJ5fc — Reuters (@Reuters) December 28, 2021

Hoe langer u wacht met inleveren hoe waardelozer die Duitse Mark wordt.

Good Morning from #Germany, where two decades after the introduction of euro cash, German citizens still hold the equivalent of €6.3bn in old D-Mark currency. No other euro nation still holds such a high amount of old money. https://t.co/hnxV3w9TaE pic.twitter.com/wXUSQDmyt0 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 28, 2021

Veel plezier en succes.