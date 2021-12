Slotcall: Santa Claus Rally

De Kerst zit erop, maar veel beleggers zijn niet genegen daarom direct weer volop aan de bak te gaan deze laatste week van het jaar. De handelsvolumes zijn veelal mager en de koersuitslagen relatief beperkt.

Dat geldt vooral bij de hoofdfondsen, in de AMX en AScX viel voor beleggers nog wat meer te beleven. Actie was onder meer te vinden bij Alfen, Corbion, PostNL, Accsys, Avantium, Heijmans en Ordina. Veelal aandelen waar juist particuliere beleggers dol op zijn.

De gehele week dreigt overigens wel rustig te worden: geen relevante bedrijfscijfers en ook op macro-economisch gebied is het rustig.

De AEX kreeg gaandeweg de dag echter toch de smaak te pakken en sloot uiteindelijk op 797,30 punten. Daarmee is een eindejaarsstand boven de 800-puntengrens goed binnen handbereik.

Moeten CFD's (Contract For Differences) verboden worden? Nee zegt de AFM en ook nee zegt minister van financiën Hoekstra. Wel zou er meer samenwerking op Europees niveau moeten komen volgens Hoekstra, om beleggers te beschermen tegen malafide partijen die veelal vanuit het buitenland opereren.

Uit Europees onderzoek is gebleken dat tot 89% van de beleggers die zich aan CFD's wagen, hierop verlies lijden, vaak zelfs grof verlies.

Wordt het ooit nog wat met eeuwige overnamekandidaat TomTom? De laatste jaren zijn ronduit moeizaam geweest voor het concern. Af en toe leeft de koers wat op, maar uit een analyse van de Beleggersdesk blijkt dat er fundamenteel weinig houvast is voor beleggers.

Bij HAL Trust zit men nog niet stil, er werd eind vorige week nog een investering gedaan en wel in Prodrive Technologies. Er werd een belang van 31,5% in het bedrijf genomen, wat HAL hiervoor heeft betaald werd niet gedisclosed.

Meer over deze deelneming en over HAL leest u bij IEX Premium.

Beleggers op Wall Street hebben er duidelijk zin in vandaag, de drie indices stonden na circa twee uur handel op leuke winsten. Statistisch gesproken vormt de laatste handelsweek een sterke periode: in 77% van de onderzochte periode van 92 jaar werd gemiddeld een plus van 2,66% behaald (data: Sundial Capital Research). Dat rendement is overigens over de laatste handelsweek, plus de eerste twee handelsdagen in het nieuwe jaar.

Just to put things into perspective: The S&P 500 may close today at another ATH, it would be the 69th ATH this year, 2nd most ever only behind 77 ATHs in 1995, but the average S&P 500 comp is down 18% from its ATH, suggesting a massive amount of weakness underneath the surface. pic.twitter.com/3RsPFP1Ajs