Beurzen futloos, charme-offensief Just Eat, in twee dagen $20 miljard verloren

De financiële markten lijken wat moeite te hebben met opstarten de eerste dag na Kerst. Nieuws van betekenis is er amper tot niet, maar wellicht dat enige window dressing beleggers nog tot handelen zal weten aan te zetten.

Charme offensief Just Eat Takeaway

Topman Jitse Groen van Just Eat Takeaway heeft een groot interview gegeven aan het FD waarin hij onder meer, beperkt, ingaat op de kritiek. Beleggers morren vooral nog steeds over de overname van Grubhub, maar Groen ziet daarin geen aanleiding terug te komen op de acquisitie.

An sich maakt hij daarbij een terecht punt: ook zijn strijd om marktleiderschap in Duitsland, en later eveneens het VK, kreeg de nodige kritiek. Fast forward: JET heeft zich in deze landen nu een ijzersterke marktpositie verworven.

We zijn benieuwd of het pr-rondje beleggers op andere gedachten zal krijgen. Vermoedelijk niet, dat vergt toch (vooral) betere cijfers, wat op zijn beurt weer geduld vergt.

Marktindicatoren:

* In Azië leveren de meeste beurzen iets in

* Tienjaarsrente VS noteert rond de 1,5%

* De VIX doet het ook kalmpjes aan op afgerond 18

* Olieprijs levert iets in

* Goud stabiel rond de $1.810

* Euro op 1,13 versus de dollar

* Bitcoin vrijwel onveranderd op $50,9k

* Europese beurzen openen naar verwachting vlak tot licht lager





Veel kritiek op analisten, maar...



Bron: ABM





Rendement Beleggersdesk 2021

We hebben het even voor u nagekeken, maar het gemiddelde rendement van de tips van de Beleggersdesk in 2021 bedroeg 36,11%.



Dit mede dankzij enkele flinke uitschieters als:

Albemarle (+ 178%)

Signify (+ 165%)

Alphabet (+ 138%)

Nvidia (+ 138%)

Floppers waren er zeker ook met onder andere:

Eurocommercial Properties (-/- 43%)

TomTom (-/- 31%)

Galapagos (-/- 60%)

U kunt de volledige lijst van de Beleggersdesk bij IEX Premium vinden.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag:

07:04 Europese beurzen openen naar verwachting lager

07:32 Japanse detailhandel verkoopt meer

07;58 Chinese toezichthouder scherpt toezicht op buitenlandse noteringen aan

26 dec Wereldeconomie in 2022 voor het eerst ruim honderd biljoen waard

26 dec JPMorgan verkleint belang in Basic Fit

26 dec Aandelenadviezen Goldman meest waardevol

Adviezen

Shortposities

De AFM meldt de volgende shorts:

Agenda 27 dec

00:00 Beurs Hong Kong gesloten

00:00 Britse beurs gesloten

15:00 Case/Shiller huizenprijzen VS - okt

En dan nog even dit

Intel heeft het een beetje laten lopen:

A major production site in Germany and facilities in Italy and France are part of Intel's bid to regain its technological edge https://t.co/LZyzaZZ0th — Bloomberg (@business) December 26, 2021

Gedoe in China nog niet klaar:

China tightens rules for companies listing abroad after crackdown https://t.co/RIGGgUfJXZ — Martin Crum (@martinjancrum) December 26, 2021

Amerikaanse consument shopt zich suf:

Sales grew across the board, both in stores and online, as consumers searched for gifts earlier than usual with supply chains roiling retailers and stores offering more promotions https://t.co/wBkJRPU6ZZ — Bloomberg (@business) December 26, 2021

Geld verloren met beleggen? Het kan altijd slechter:

Bill Hwang had $20 billion. He lost it all in two days https://t.co/nL7wEauyY9 via @BW — Bloomberg (@business) December 26, 2021

Maak er een mooie (handels) dag van!