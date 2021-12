Slotcall: "Ik ben verbijsterd"

Ik vind de uitspraak van de Hoge Raad helemaal terecht. Over wat je niet verdiend hebt hoeft geen belasting te worden betaald, voor zover het de inkomstenbelasting betreft.

Praktisch gaat het m.i. betekenen, dat de vermogensbelasting op de schop gaat, waarbij de eigen woning eveneens naar box 3 verschuift. Nog afgezien dat dat aan EU-regels voldoet, is dat ook het meest eerlijk. Ben je, inclusief de (over)waarde van je eigen woning rijker geworden, dan betaal je daar IB over.

Geschuif met geld van beleggingen naar spaarrekeningen of het extra aflossen van hypotheken, e.d. heeft dan, per saldo, geen enkele zin meer. De meting wordt dan vrij simpel, waarbij dan rekening kan worden gehouden met (mogelijke) vrijstellingen voor (alleen) de eigen woning, een basis eigen vermogen, een minimaal rendement over het vermogen en misschien nog wel het een en ander. Dan maakt het niets meer uit of je spaart of belegt en dat lijkt mij ook het meest eerlijk. Wie jong is en/of (als pensionado) voldoende geld en risico's kan en wil lopen, alsmede ouderen of degene die alleen wil/kan sparen worden dan gelijk behandeld. Zal niet makkelijk zijn om daar een modus in te vinden, maar het moet mogelijk zijn.