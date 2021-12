Slotcall: "Ik ben verbijsterd"

Het leek een beursdag te worden zonder serieus nieuws, maar daar kwam rond de lunch verandering in. De NOS berichtte enkele uren geleden dat de Hoge Raad heeft geoordeeld dat de belastingdienst geen gebruik had mogen maken van een fictief rendement bij de vermogensheffing.

Aandelenbeleggers de klos

Al sinds jaar en dag bepaalt de overheid op basis van een fictief rendement hoeveel vermogensbelasting wij als Nederlanders moeten betalen. Vervelend voor spaarders, aangezien zij door de lage rente geen rendement behalen op hun spaargeld.

Aandelenbeleggers behalen een significant hoger rendement, maar dit is alleen maar het gevolg van het feit dat wij meer risico met ons geld nemen. Dat vergeet de Hoge Raad even te vermelden. Daar komt bij dat het voor de Nederlandse economie beter is dat we met zijn allen beleggen in plaats van sparen.

Een mooi voorbeeld is Basic-Fit. De sportschoolketen werd spijkerhard geraakt door de harde lockdowns, maar dankzij twee aandelenemissies kon het bedrijf gewoon verder groeien. Ik kan daarom niet geloven dat beleggers zwaarder belast moeten worden dan spaarders, al ben ik mij ervan bewust dat niet iedereen het hiermee met mij eens is. Maar dat mag uiteraard.

De implicaties van deze uitspraak voor beleggers zijn vrees ik groot. De overheid zal de komende jaren minstens net zoveel vermogensbelasting willen heffen als de afgelopen jaren dus ligt het voor de hand dat wij als beleggers hiervoor de prijs (in de vorm van een hogere vermogensrendementsbelasting) betalen. Het laatste woord is hierover nog niet zijn gezegd.

Aegon

De rally van gisteren in Aegon (+0,6%) krijgt vandaag een vervolg, al moeten we deze koersstijging nou ook weer niet overdrijven. Het nieuws dat de verzekeraar eindelijk is verlost van zijn Oost-Europese activiteiten versterkt het sentiment.

In het onderstaande Premiumartikel leg ik uit waarom deze verkoop goed past binnen de nieuwe strategie die CEO Lard Friese afgelopen jaar bij de Capital Markets Day lanceerde.

De weeklijstjes

AEX deze week: +2,4%

AEX deze maand: +1,7%

AEX dit jaar: +26,6%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +29,3%

Eindejaarsrally in beeld

De AEX stijgt deze week 2,4% en presteert daarmee in lijn met de overige Europese beurzen. De koersen gaan in een brede lijn omhoog, want ook Wall Street doet een duit in het zakje. Als zelfs de Chinese beurs de weg omhoog vindt dan weet u hoe goed deze week is geweest.



AEX

Ahold (-0,3%) kan niet profiteren van de ingevoerde harde lockdown in Nederland. Wellicht gaat de markt er vanuit dat het tijdelijk is. Gisteren bleek uit diverse studies dat de Omikronvariant toch aanzienlijk minder ziekmakend is dan gedacht. Signify (+7,2%) gaat aan kop, maar dat aandeel kreeg vorige week vrijdag nog rake klappen te verduren. UMG (-2,0%) maakt daarentegen een valse start.

AMX

Wie mij dit weekend had verteld dat Basic-Fit (+4,5%) deze week beter zou presteren dan Ahold (-0,3%) had ik voor gek verklaard. Zo zie je maar. De beurs is onvoorspelbaar. Verder valt mij op dat er geen serieuze verliezers zijn. Alleen Flow Traders (-0,5%) blijft wat achter, maar dat is gelet op de teruggelopen volatiliteit op de financiële markten zo gek nog niet.

ASCX

Vivoryon (+15,2%) heeft van de FDA te horen gekregen dat het alzheimermiddel Varoglutamstat voorrang krijgt van de FDA bij het beoordelingsproces. Dit betekent overigens niet dat de kans ook toeneemt dat het medicijn wordt goedgekeurd. De Amerikaanse toezichthouder heeft dit besluit genomen, omdat er nog geen goede behandeling van Alzheimer is.

Tot slot wil ik u fijne kerstdagen toewensen. En zoals u van ons gewend bent, gaan wij ook met de Kerst door. Onze analist Martin Crum heeft het verkeerde lot getrokken en schrijft speciaal voor u op Tweede Kerstdag de vooruitblik.