Omikron-angst ebt weg, Wall Street op all-time high, maar energiemarkt blijft precair

Beleggers op Wall Street hadden het prima naar hun zin. De gevreesde omikron-virusvariant lijkt aardig mee te vallen en dus kijken de financiële markten vooral weer omhoog. De S&P 500 sloot zelfs op een all-time high.

Of het genoeg is om de AEX vandaag al over de barrière van de 800 punten te tillen op deze halve handelsdag (Euronext sluit de deuren al om 14:00), is afwachten, maar het vergt vanaf het slot gisteren op ruim 792 punten slechts een procentje. En anders kan volgende week enige window dressing er allicht alsnog voor zorgen dat de boeken in 2021 sluiten met een index boven de 800 punten.

Enige ontspanning op de Europese energiemarkt is meer dan welkom en die hulp is inmiddels onderweg en dat drukt (eindelijk) de gasprijs.

Ships carrying natural gas head for Europe as prices surge to new high https://t.co/kwOZrVKZum — Martin Crum (@martinjancrum) December 23, 2021





Wat betekent deze nieuwscocktail voor de markt:

* In Azië worstelt China opnieuw met het coronavirus

* Tienjaarsrente VS vrijwel op 1,5%

* Prijs vat olie (Brent) rond de $77

* Goud doet niks, zilver schiet hard uit de startblokken

* Euro stabiel op 1,13 versus de dollar

* Bitcoin kost alweer $51k

* Europese beurzen openen naar verwachting vrijwel vlak

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag:

07:16 Nederlandse economie groeit harder dan verwacht

07:20 Inkomen huishoudens bijna 3% hoger

07:53 Japanse inflatie stijgt

07:53 Vlakke opening AEX verwacht

Adviezen

Volkswagen: naar €250 van €240 en kopen - Norddeutsche Landesbank





Shortposities

De AFM meldt de volgende shorts:



Bron: Shortsell (22 dec)

Agenda 24 dec

00:00 Consumentenprijsindex Japan - dec

00:00 Inflatie Japan - nov

00:00 Frankfurt Stock Exchange gesloten (Dui(

05:00 Overheidsuitgaven Nederland - Q3

14:00 Vervroegde sluiting Euronext ivm Kerstavond

15:30 Wall Street gesloten ivm Kerstavond

En dan nog even dit

Hoge energieprijzen doen pijn:

Heavy industry urges EU to tame 'unbearably high' energy prices https://t.co/DSoA8uLVVZ — Martin Crum (@martinjancrum) December 23, 2021

Videospelletjes spelen achter het stuur mag niet:

Tesla is disabling a feature in its vehicles that allowed drivers and passengers to play video games while the car is moving after regulators opened a formal safety investigation https://t.co/jOSa2MYisA — Bloomberg (@business) December 23, 2021







Brexit still alive & kicking:

Brexit trade trouble increasingly hits UK firms: BCC https://t.co/KSNFP1VN6R — Martin Crum (@martinjancrum) December 23, 2021

Ik wens u namens alle IEX medewerkers een virusvrije en vooral gewoon een heel gezellige Kerst toe!