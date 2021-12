Slotcall: Eindejaarsrally in volle gang

De AEX (+1,3%) heeft er vandaag zin in. Na deze rally ligt zelfs de 800-puntengrens binnen handbereik en daar had ik dit weekend geen rekening mee gehouden. Deze stijging wordt in diverse media gewijd aan het bericht uit het Verenigd Koninkrijk dat Omikron aanzienlijk minder ziekmakend is dan de deltavariant.

Toch vraag ik mij af of dit de trigger is, aangezien de coronagevoelige aandelen vandaag niet de best presterende aandelen van het Damrak zijn. Kijk maar naar Basic-Fit (+0,1%) en Air France-KLM (-0,1%). Wat mij vooral opvalt, is dat aandelen in een brede lijn stijgen. Zowel defensieve havens zoals Unilever (+1,2%) en Heineken (+1,2%), als cyclische namen zoals Besi (+1,6%) en Signify (+2,0%) liggen er goed bij.

Het lijkt erop dat de beurs in de laatste weken van het jaar gewoon omhoog wil. Zo gek is dat overigens niet, want de laatste drie weken van december doen aandelen het in de regel goed. IG analist Robbert Manders merkte op dat de AEX de afgelopen veertig jaar in de periode 17 december - 2 januari met gemiddeld 2,7% is gestegen. Geen verkeerd rendement voor zo'n korte periode.

De grote winnaar is Aegon (+4,6%). De verzekeraar maakte vanochtend bekend zijn Hongaarse tak te hebben verkocht aan het Oostenrijkse Vienna Insurance. Dit is een kleine verrassing omdat de Hongaarse regering lange tijd dwars lag. Het probleem is opgelost nu Hongarije een belang van 45% heeft gekregen in de voormalige dochter van Aegon.

Philips

Een andere winnaar is Philips (+2,2%), al steeg het aandeel bij opening nog meer dan 5%. Het bedrijf meldt dat het schuim van zijn slaapapneu-apparaten onder normale omstandigheden niet tot gezondheidsschade leidt.

Dat lijkt op het eerste oog bijzonder goed nieuws, maar ik moet dit nuanceren. Het is namelijk nog onduidelijk of dit ook geldt voor het afgebrokkelde schuim. En de problematiek zit hem met name bij de apparaten waarbij het schuim is afgebrokkeld. Wat mij betreft is het dus geen gamechanger.

Gelet op de geringe koersstijging van bijna 3% lijkt de markt er ook zo over te denken. Philips (K/W 19) noteert tegen een significante discount ten opzichte van Siemens Health (K/W 33), maar dat heeft - gelet op het hoge risicoprofiel - dus ook een reden.

Ebusco

Op de lokale markt straalt Ebusco (+13,0%). De producent van elektrische bussen sleepte gisteren een grote order in Duitsland binnen. "Iets wat bij concurrent Daimler pijn zal doen", aldus analist Martin Crum. Tegen een getaxeerde K/W van 76 over boekjaar 2022 is het aandeel bepaald niet goedkoop, maar daar is volgens Crum een goede reden voor.

Ebusco loopt volgens hem voor op de concurrentie als het gaat om de bouw van elektrische bussen. Daardoor is het bedrijf uitstekend gepositioneerd om te profiteren van de energietransitie. Of het aandeel aantrekkelijk genoeg is geprijsd voor een koopadvies, leest u in het onderstaande artikel.

Ebusco is het aandeel om van de energietransitie te profiteren #EBUSCOHOLDING https://t.co/295tI7Skeo — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 23, 2021

Rentes

De.vergoedingen op tienjaars staatspapier lopen aardig op. De Nederlandse rente dikt vier basispunten aan tot -0,11%.

Nederland: +4 basispunten (-0,11%)

Duitsland: +4 basispunten (-0,25%)

Italië: +5 basispunten (+1,10%)

Verenigde Staten: +3 basispunten (+1,49%)

Verenigd Koninkrijk: +4 basispunten (+0,93%)

Brede markt

De AEX sluit 1,3% in het groen en daarmee zijn we de beste beurs van Europa



sluit 1,3% in het groen en daarmee zijn we de beste beurs van Europa Wall Street noteert circa 0,7% in de plus.



noteert circa 0,7% in de plus. De euro zakt 0,1% en noteert 1,132 ten opzichte van de dollar.



zakt 0,1% en noteert 1,132 ten opzichte van de dollar. De VIX zakt 4,2% tot 17,9 punten.



zakt 4,2% tot 17,9 punten. Goud (+0,2%) en zilver (+0,1%) doen het rustig aan.



(+0,2%) en (+0,1%) doen het rustig aan. Olie : WTI (+0,9%) en Brent (+0,9%) klimmen.



: WTI (+0,9%) en Brent (+0,9%) klimmen. Bitcoin (-0,0%) maakt een pas op de plaat.s



Het Damrak

Prosus (+4,6%) profiteert van het bericht dat Tencent zijn belang in JD.com fors heeft afgebouwd. De Chinese techgigant sluist de aandelen JD.com door naar zijn eigen aandeelhouders en daar reageert de markt positief op.

(+4,6%) profiteert van het bericht dat Tencent zijn belang in JD.com fors heeft afgebouwd. De Chinese techgigant sluist de aandelen JD.com door naar zijn eigen aandeelhouders en daar reageert de markt positief op. De verzekeraars NN Group (+2,0%) en ASR (+1,7%) profiteren van de stijgende rente. Hetzelfde geldt voor de banken.

(+2,0%) en (+1,7%) profiteren van de stijgende rente. Hetzelfde geldt voor de banken. ArcelorMittal (-2,0%) kent een off-day, maar schokkend nieuws is er niet.

(-2,0%) kent een off-day, maar schokkend nieuws is er niet. Aalberts (+2,6%) komt alweer aardig in de buurt van zijn all time high.

(+2,6%) komt alweer aardig in de buurt van zijn all time high. Pharming (-4,7%) geeft de winst van gisteren alweer prijs. 2021 is niet het jaar van het biotechbedrijf.

(-4,7%) geeft de winst van gisteren alweer prijs. 2021 is niet het jaar van het biotechbedrijf. Ordina (+4,3%) kent een goede dag, maar een duidelijk aanwijsbare reden kan ik niet vinden. Ook het handelsvolume van 428.000 stukjes is niet bijzonder.

(+4,3%) kent een goede dag, maar een duidelijk aanwijsbare reden kan ik niet vinden. Ook het handelsvolume van 428.000 stukjes is niet bijzonder. Accsys (+4,4%) is een leuk aandeel, maar alleen wel als je er met weinig geld in zit. Het risicoprofiel van deze belegging is namelijk bijzonder hoog.

Adviezen

Bankanalisten hebben vandaag waarschijnlijk vrij af gekregen, want ik ben geen advies- en/of koersdoelwijzigingen tegengekomen.

Agenda vrijdag 24 december

Consensus