DeGiro-CEO: "Dit zijn geen verborgen kosten"

Als Premiumklant van IEX stel ik prijs op objectieve informatie en niet het klakkeloos citeren van de gekleurde statements van een bepaalde broker in bovenstaand interview.



Ter toelichting:

Het is mij als recente gebruiker van het DeGiroFlatex (DeGiro) platform opgevallen dat dit platform veel naar verhouding hoge en additionele kosten in rekening brengt waarover in haar wervende commerciële boodschappen zwijgt als het graf, o.a.:



* het in rekening brengen van een negatieve creditrente van 0.5% als een klant meer dan 2500 euro cash geparkeerd heeft op zijn beleggingsrekening aangesloten op dit platform. Dit kan behoorlijk nadelig werken voor de belegger die via optieconstructies anticipeert op toekomstige aankoop van aandelen en voor beleggers die anticiperen op koersdalingen middels (tijdelijke) verkoop van aandelen. Ook voor putschrijvers is dit erg hinderlijk als door beperkte bestedingsruimte de vervelende optie van het terugboeken van "overtollig" cash naar de tegenrekening minder relevant wordt



* DeGiro dwingt klanten akkoord te gaan met het gratis uitlenen van aandelen van de klanten op straffe van het in rekening brengen van andere extra kosten. Het uitlenen van activa van klanten is een extra component van het verdienmodel van DFG zonder enige compensatie aan klanten te bieden voor de extra cashflow voor DGF gegenereerd met andermans activa



* De tick size bij het handelen van klanten binnen de bied-laat spread is bij DeGiro al heel snel 5 cent i.p.v. 1 cent bij een aantal concurrerende platforms. Dit betekent hogere transactiekosten voor DeGiro klanten.



* Voor zover mij duidelijk is, laat DFG geen combinatie-(optie)transacties toe, hetgeen wederom voor DeGiro klanten extra transactiekosten met zich meebrengt



* DFG laat geen parallelle dollar- en euroaccounts toe onder één beleggingsrekening. Bovendien rekent DeGiro extra EUR-USD omwisselingskosten bij aanschaf of verkoop van Amerikaanse activa



* Voor gebruik van Amerikaanse beurzen brengt DeGiro bovendien 5 euro per maand in rekening



* het transactietarief voor Amerikaanse opties is een veelvoud van het "vanaf" tarief van 75 eurocent waarmee DeGiro adverteert. Het 75 cent tarief lijkt enkel te gelden voor Duitse opties.



Het zou mij niet verbazen als er nog meer verborgen componenten van het business model van DeGiro deel uitmaken, zoals b.v. doorverkoop van order flow richting Duitsland. In elk geval heb ik hierboven aangegeven dat DeGiro in haar advertenties een zeer misleidend beeld van de kosten die deze broker haar klanten in rekening brengt. Het is zaak dat de AFM hier snel eens naar gaat kijken.