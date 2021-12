Beursvandaag: Prosus ontvangt enorme zak met geld

Het sentiment op de financiële markten verbetert de laatste dagen. Ook vandaag lijkt de AEX zo'n 0,5% hoger te openen. De zorgen omtrent de omicronvariant zijn zeker niet weg, al kwam er gisteren in het Verenigd Koninkrijk wel goed nieuws over naar buiten.

Uit een studie blijkt dat Omikron leidt tot 40 à 45% minder ziekenhuisopnames in vergelijking met de deltavariant. Het nadeel is alleen wel dat het virus veel besmettelijker is, waardoor er op korte termijn alsnog een heftige piek kan ontstaan. Vooral dit laatste vormde voor diverse overheden, waaronder de Nederlandse, aanleiding om strengere maatregelen in te voeren.

The risk of hospitalization from Omicron is substantially lower than from Delta, new studies in Scotland and South Africa suggest https://t.co/A0Zm2dKiDa — The Wall Street Journal (@WSJ) December 23, 2021

Gisteren sloot Wall Street overigens op het hoogste niveau van de dag, waardoor we hier in Amsterdam nog een deel van deze stijging tegoed hebben. Verder reken ik niet op al te veel bedrijfsnieuws. Bij de meeste ondernemingen vieren de werknemers immers al vakantie.

Anderzijds is dit wel de periode waarin bedrijven een winstwaarschuwing afgeven. Als ik kijk naar de fondsen op het Damrak, is het op dit front nog rustig. Dat terwijl de problemen in de toeleveringsketen bepaald niet weg zijn. Ook ondervinden bedrijven nog altijd hinder van de gestegen grondstofprijzen. Het zou mij niet verbazen als er nog een partij is die de vuile was naar buiten gooit.

Prosus in de spotlights

Tencent heeft zijn belang in het Chinese JD.com teruggebracht van 17% tot 2,3%. De techgigant casht hiermee een bedrag van $16,4 miljard. Het geld sluist het bedrijf in de vorm van dividend direct door naar zijn aandeelhouders.

Goed nieuws voor Prosus, want de Zuid-Afrikaanse investeringsmaatschappij heeft een belang van bijna 29% in Tencent. Kortom, Prosus ontvangt dankzij deze transactie $4,75 miljard (€4,2 miljard). Dit is bijna 3% van de totale market cap van de investeringsmaatschappij.

Op de beurs in HongKong staat Tencent ruim 4% hoger, terwijl JD.com juist 7% moet prijsgeven. Het zal mij daarom niet verbazen als Prosus vandaag bij opening tot de grootste stijgers binnen de AEX behoort.

Pharming verlengt samenwerking met Sanofi

Beide partijen gaan nog vijf jaar langer met elkaar in zee. Ik weet niet of dit leidt tot een koersimpuls. Fundamenteel is de IEX Beleggersdesk niet heel enthousiast over Pharming. Lees hier onze laatste analyse.

Advies, shorts en agenda

Advieswijzigingen zijn er nog niet. Waarschijnlijk zijn alle analisten al op wintersport.

De AFM meldt deze shorts: Dit keer wordt er een shortpositie opgebouwd in PostNL

Wereldhave: 10,73%

Air France-KLM: 7,92% (-0,66%)

Just Eat Takeaway: 4,57%

AMG: 4,30%

PostNL 3,68% (+0,52%)%)

TomTom: 3,11% (+0,02%)

Galapagos: 2,92%

Alfen 2,80%

Aperam: 2,78%

Eurocommercial Properties 2,66%

Besi: 2,58%

Fugro: 2,31%

SBM Offshore: 2,30%

Agenda

Omdat de beurzen in de VS morgen de hele dag dicht zijn, worden alle macro's vandaag naar buiten gebracht. Ik kijk vooral met interesse naar het cijfer over de Amerikaanse consumentenbestedingen.

De markt gaat uit van een forse stijging van 0,6% op maandbasis. Hoe hoger dit cijfer, hoe krachtiger de Amerikaanse economie, maar ook hoe sneller de Fed ervoor zal kiezen om een renteverhoging door te voeren.

Donderdag 23 dec Consensus

VS orders duurzame goederen nov +0,5% MoM VS Persoonlijke bestedingen nov +0,6% MoM icon waarschuwing VS consumentenvertrouwen Michigan dec 69,7 VS verkoop nieuwe woningen nov 760K

Nu nog even dit

Het gaat dertig jaar duren, maar dan heb je wel wat.

U.S. can get to 100% clean energy with wind, water, solar and zero nuclear, Stanford professor says https://t.co/0HouzqtiAK — CNBC (@CNBC) December 23, 2021

Deze stijging is dus vooral het gevolg van het fors toenemende aantal besmettingen. Niet zozeer omdat het virus ziekmakender is.

In Londen, waar een recordaantal besmettingen met de omikronvariant is vastgesteld, neemt het aantal ziekenhuisopnamen van patiënten met covid-19 snel toe. Toch lijkt de ernst van de situatie nog steeds open voor interpretatie. Dat is anders in Israël https://t.co/XPho7ijhGk — de Volkskrant (@volkskrant) December 23, 2021

Touché.

So Turkey promised its citizens to be compensated for their currency losses if they stick with the Lira. Simple question, compensated with what? ?? #Weimar ht @FT pic.twitter.com/EJMRzzPjQS — Michael A. Arouet (@MichaelAArouet) December 22, 2021

Nu maar hopen dat ze wel een keer de waarheid spreken.

Russia is not readying military invasion of Ukraine, Russian envoy tells paper https://t.co/b3Yv33guwY pic.twitter.com/9upCA1SwCi — Reuters (@Reuters) December 23, 2021

Dat laatste weet ik zo net nog niet.

BUILD BACK BETTER: President Biden continues to promote Build Back Better: “The bill is paid fully – fully paid for. It won’t increase the deficit.” pic.twitter.com/C3EPv9OIxh — Forbes (@Forbes) December 23, 2021

In Nederland zou dit een kansloze exercitie zijn.

Hong Kong should keep zero-Covid strategy until more people are vaccinated, government advisor says https://t.co/mPor23VmCj — CNBC (@CNBC) December 23, 2021

Toe maar.

This 25-year-old made $7,000 per month from her side hustle—while working a full-time job. Here's how. (via @CNBCMakeIt) https://t.co/TcsueiYikl — CNBC (@CNBC) December 23, 2021

Een heet hangijzer.

China’s property firms are set for a difficult January as authorities in Beijing pressure the industry to pay millions of workers on time. Here's the latest news on Chinese developers https://t.co/Gr7b91PCNW — Bloomberg Markets (@markets) December 23, 2021

Veel plezier en succes.