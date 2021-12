Rustig richting 2022

De beurzen naderen hun jaareinde en de lage omzetten duiden erop dat veel beleggers al aan hun kerstvakantie zijn begonnen. Met nog zeven handelsdagen te gaan, waarvan 2 halve (vrij)dagen, lijkt de fut er een beetje uit en zal er hoogstwaarschijnlijk weinig actie meer te zien zijn in 2021.

Voor het nieuwe jaar wordt des te interessanter wat de beurs gaat doen. Gaat de rente verder oplopen en zorgt het terugschroeven van het opkoopprogramma van de Fed ervoor dat de kapitaalstromen opdrogen? Of blijft de economie overtuigend sterk presteren en zien we de beurs na deze tijdelijke adempauze weer het ruime sop kiezen?

Er is momenteel nog genoeg onzekerheid in de markt, wat erop kan duiden dat de beurzen ook komend jaar verder kunnen stijgen. Immers: each rally climbs a wall off worry!

De technische plaatjes over de lange termijn van de meeste beurzen ogen ondanks de correctie van de afgelopen weken nog redelijk positief. Vooralsnog zorgt de recente adempauze in veel gevallen slechts voor een consolidatiefase binnen de opgaande trend. De Nederlandse beurs had het ook even zwaar, maar lijkt op het juiste moment steun te hebben gevonden en het herstel in te zetten.

Ik bekijk de technische plaatjes van de AEX-index, de AMX-index en de AScX-index.

AEX-index houdt schade beperkt

De AEX-index, waarin de 25 grootste Nederlandse beursgenoteerde bedrijven zijn opgenomen, doet het al een tijdje rustig aan, maar heeft vooralsnog geen serieuze schade opgelopen.

De index heeft de stijgende fase even stilgelegd en beweegt de laatste maanden per saldo zijwaarts boven steun 751 punten. Nu dit niveau onlangs weer is bereikt, kan er een nieuwe opleving plaatsvinden. Voorlopig verwacht ik dan ook een neutraal koersverloop tussen deze steun en de laatste top rond 829 punten.

AMX-index heeft steun getest

De Amsterdamse Midkap-index ontbreekt het ook al even aan kracht. De stijgende trend is overgegaan in een meer neutraal koersverloop zonder duidelijke richting. De index laat flinke koersuitslagen zien binnen de bandbreedte tussen steun 1.004 en weerstand 1.116 punten.

De AMX is onlangs opgevangen aan de onderkant van deze bandbreedte en kan weer wat herstellen. Er zal echter pas nieuwe richting worden gekozen wanneer de bandbreedte wordt verlaten.

Valse uitbraak voor AScX-index

De Smallcaps-index geeft het koersverloop weer van 25 kleinere beursgenoteerde bedrijven aan het Damrak. De kleinere aandelen stonden al wat langer onder druk en deze index werd de afgelopen weken dan ook onder de steun van de laatste bodems geduwd.

Hiermee leek een periode van dalende koersen te zijn ingezet, maar de kopers geven zich nog niet gewonnen. Door het herstel van de afgelopen dagen is de AScX-index teruggekeerd boven de oude steun, waarmee de neerwaartse doorbraak ongedaan is gemaakt.

Vaak leidt een dergelijke valse uitbraak tot een sterke beweging in tegengestelde richting. We moeten dan ook niet gek opkijken als de AScX-index op zeer korte termijn weet te herstellen richting de weerstand rond 1.428 punten.