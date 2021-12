IEX verhoogt advies Alfen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

De IEX Beleggersdesk heeft het advies voor laadpaalspecialist Alfen een trede verhoogd, van Sell naar Hold. Alfen is volgens analist Niels Koerts uitstekend gepositioneerd om te profiteren van de energietransitie. “Voor 2021 ga ik uit van een omzetstijging van 27% naar €240 miljoen en daarmee ligt mijn taxatie aan de bovenkant van de afgegeven doelstelling van €225-250 miljoen. Desondanks neemt het groeitempo af. In 2020 werd nog een groei van 32% behaald.” Koerts is van mening dat de gunstige vooruitzichten volledig zijn verdisconteerd in de koers van het aandeel. "Het neerwaartse potentieel voor de korte tot middellange termijn bedraagt 1% en daarmee is het aandeel te behouden. Het advies gaat dus met een trede omhoog, van Sell naar Hold." Lees de volledige analyse op IEX Premium.

