Outlook 2022: Mijn ETF-portefeuille voor 2022

Elk jaar presenteren banken, vermogensbeheerders en financiële goeroes hun lijstjes met voorspellingen of verwachtingen, maar niemand heeft een glazen bol.

Wat wel kan, is anticiperen op verwachte ontwikkelingen door bijvoorbeeld het monetaire beleid van centrale banken. Sowieso blijft sparen de komende 3 tot 5 jaar geld kosten. De reële rente, als je van de spaarrente de huidige inflatie van 5,2% (en belasting) aftrekt, is momenteel 5% negatief.

Het feitelijke koopkrachtverlies voor spaarders met meer dan €50.000 aan vermogen is nog groter, vanwege belastingheffing in box 3. U zou dus kunnen overwegen om een gedeelte van het spaargeld voor de lange termijn te beleggen, mits u bereid bent om wat risico te nemen uiteraard.

In deze column evalueer ik kort mijn trackertips van vorig jaar, deel ik mijn verwachting voor het komende jaar, en introduceer ik een nieuwe aanbeveling op het beleggingsvlak.

Evaluatie

Op moment van schrijven heeft mijn ETF-portefeuille voor 2021, die te classificeren is als een (licht) offensief beleggingsprofiel, een totaalrendement behaald van zo’n 10 procent sinds publicatie op IEX vorig jaar.

Het trackerpakket omvat 10 titels (10% weging per titel), met 50% in aandelen-ETF’s die tezamen 4,75% genereerden. De obligatiemix van 30% scoort 1% en de 20% alternatieve waarden boeken een winst van 4,25%.

De tips van vorig jaar

Uitschieters naar boven zijn de beleggingen in wereldwijd vastgoed en Amerikaanse aandelen. De Chinese technologietracker, als satelliet in de portefeuille, was de grootste tegenvaller.

Perspectief

De vooruitzichten voor de economie voor volgend jaar blijven in de meeste regio’s (gematigd) positief. Er is al een voorschot genomen op de verwachte winstgroei van bedrijven, maar bijvoorbeeld Europese aandelen zijn sinds jaren niet zo veel goedkoper geweest dan Amerikaanse.

Met verwachte tussentijdse beweeglijke periodes (zoals door afbouw van de monetaire stimulering door centrale banken, mogelijke nieuwe varianten van Corona, geopolitieke spanningen) kunnen het komende jaar ook weer nieuwe kansen opduiken. Veel insiders houden er wel rekening mee dat de economische groei kan vertragen in de tweede helft van volgend jaar.

Obligaties

Mijn verwachting ten aanzien van obligaties is dat langetermijnrentes langzaam zullen oplopen en de inflatie op een hoog niveau zal blijven in 2022. Hierdoor blijft de invulling van kortere leningen in de obligatieportefeuille belangrijk.

Het verwachte rendement bij obligaties is mogelijkerwijs lager, maar met een goede vastrentende assetmix als demping onder de aandelen ben je behoed voor koersdaling in de gehele portefeuille bij oplopende rente en de huidige inflatie.

Beleggingstip 2022

Mijn beleggingstip voor ket komende jaar bestaat uit een verdeling van zakelijke en vastrentende waarden, elke titel met een kwart weging.

Aandelen

Ik heb drie aandelentrackers geselecteerd, verhandelbaar op het Duitse Xetra:

De iShares MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (met ticker MVEW en isincode IE00BKVL7778 ). Ik heb vorig jaar mei deze tracker in meer detail belicht in een column op IEX. Hieronder licht ik mijn keuze voor maatschappelijke verantwoordelijkheid en minder beweeglijkheid verder toe.





UCITS ETF (met ticker en isincode ). Ik heb vorig jaar mei deze tracker in meer detail belicht in een column op IEX. Hieronder licht ik mijn keuze voor maatschappelijke verantwoordelijkheid en minder beweeglijkheid verder toe. De VanEck Vectors New China ESG UCITS ETF (met ticker CNIE en isincode IE0000H445G8 ). Ook deze tracker is eerder van commentaar voorzien in een column begin oktober. Ik zie een belegging in Chinese aandelen in genoemde sectoren als een mooie kans om in te spelen op de zogeheten nieuwe economie en te profiteren van de recente underperformance in de regio.





UCITS ETF (met ticker en isincode ). Ook deze tracker is eerder van commentaar voorzien in een column begin oktober. Ik zie een belegging in Chinese aandelen in genoemde sectoren als een mooie kans om in te spelen op de zogeheten nieuwe economie en te profiteren van de recente underperformance in de regio. De UBS MSCI World Small Cap Responsible UCITS ETF (met ticker UIMS en isincode IE00BKSCBX74). De toevoeging van smallcaps is interessant in een beleggingsportefeuille vanwege de zogenaamde smallcap-premie. Deze aandelen hebben een kleinere marktkapitalisatie door lagere liquiditeit en beperkte coverage door analisten. Hierdoor hebben small caps een zekere onderwaardering die op termijn kan worden goedgemaakt. Ook aan deze tracker is eerder een column gewijd.

Obligaties

Wat betreft vastrentende waarden is mijn keuze gevallen op het Fresh Fixed Income Fund (met ticker FRSHFIF en isincode NL0012171417). Het fonds houdt een rentegevoeligheid aan van ongeveer een jaar om het risico op rentestijgingen te neutraliseren. Hiermee wordt voorkomen dat bij eventueel oplopende lange rente de waarde van de obligatieportefeuille gaat dalen.

De macro-economische omstandigheden houden momenteel een verhoogd risico in dat rentes opwaarts gaan bewegen. De lange rente wordt verklaard door economische groei en inflatieverwachting. Deze rente zou dan ook vanuit de theorie bezien flink hoger mogen noteren dan nu het geval is.

De verwachting is dat het fonds netto ongeveer 2% op jaarbasis zal renderen. De portefeuille is breed gespreid met 156 titels en heeft een gemiddelde rating van BBB. Het valutarisico is bovendien afgedekt.



Afgelopen jaar heeft het fonds volgens Morningstar als een van de beste in zijn soort gepresteerd, wat uit bovenstaande grafiek is af te lezen. Via de volgende link kunt u meer informatie vergaren over het Fresh Fixed Income Fund of de gratis brochure downloaden.

Nawoord

Zij die kennis hebben, voorspellen niet. Zij die voorspellen, hebben geen kennis. Met deze uitspraak van Lao Tse, een Chinese wijsgeer van 2700 jaar geleden, die past in de Chinese filosofische en religieuze stroming van het taoïsme, wil ik het nawoord inleiden. Het taoïsme gaat over hoe te handelen in het leven en het bereiken van de juiste balans.

Meerdere wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat spreiding over verschillende sectoren het beleggingsrisico verlaagt. Met een wereldwijde aandelentracker ben je automatisch gespreid over zowel landen als sectoren. Door te kiezen voor een duurzame benadering en minder volatiliteit verminder je het risico op langere termijn zelfs nog meer.

Balans is belangrijk op het vlak van beleggen. Ik heb vertrouwen in diversificatie en geloof sterk dat een buy-and-hold-strategie geschikt is voor beleggers die op zoek zijn naar een alternatief voor sparen. Een buy-and-hold-strategie, aandelen of andere beleggingen aankopen met de gedachte deze voor langere tijd aan te houden, geeft rust en past bij een belegger met een lange adem.

Voor nu wens ik alle lezers van IEX een goede jaarwisseling en succes in 2022!

Meer Outlook 2022