Beursvandaag: Shorts in Alfen nemen toe

De Europese beurzen lijken zo'n 0,2% tot 0,5% hoger te openen. Dit komt niet onverwacht, want gisteravond ging Wall Street helemaal los. De Dow Jones (+1,6%), S&P500 (+1,8%) en Nasdaq (+2,4%) sloten zelfs op het hoogste niveau van de dag. En dus hebben we nog iets tegoed.

Het sentiment trok aan nadat duidelijk werd dat de Senaat binnenkort toch gaat stemmen over de Build Back Better-wet van de Amerikaanse President Joe Biden. Het is een signaal dat de Democratische senator Joe Manchin nog niet definitief nee heeft gezegd tegen het wetsvoorstel.

Met dit pakket is een bedrag gemoeid van liefst $1,7 biljoen, dus is het voor de Amerikaanse economie niet onbelangrijk dat de Senaat akkoord gaat. Verder zal Omikron de media domineren, aangezien we op korte termijn te weten komen hoe ziekmakend deze coronavariant is.

De eerste indicaties zijn dat het virus leidt tot minder ziekenhuisopnames, maar virologen buitelen over elkaar heen om erbij te zeggen dat we nog niet te vroeg moeten juichen. Dat komt omdat Omikron nu nog vooral bij jongeren is vastgesteld en die komen na een coronabesmetting veel minder snel in het ziekenhuis terecht.

Philips gevoelig voor windowdressing

Het bedrijfsnieuws begint langzamerhand een beetje op te drogen. Het einde van het jaar nadert en dan sluiten institutionele beleggers de boeken. Een gevaar dat op de loer ligt is windowdressing. Dit houdt in dat fondsmanagers de slechtste aandelen van het jaar van de hand doen om zo moeilijke vragen van hun participanten te voorkomen.

Een aandeel waarbij windowdressing zou kunnen plaatsvinden, is Philips. De producent van kwalitatief hoogwaardige medische apparaten is dit jaar met een verlies van 30% een van de slechtst presterende aandelen binnen de AEX.

De reden is bekend: de terugroepactie van miljoen slaapapneu-apparaten. Philips heeft er echt een potje van gemaakt; zeker ook omdat het bedrijf al langer wist van de problemen van deze apparaten. De markt vreest nu voor hoge schadeclaims in de VS.

Door deze hoge mate van onzekerheid is het voor fondsmanagers lastig uit te leggen waarom ze Philips in portefeuille hebben. Daar komt bij dat professionele beleggers een natuurlijke allergie hebben voor bedrijven die zijn verwikkeld in een juridische strijd. Kijk dus niet gek op dat Philips volgende week wederom met een min afsluit.

Advies, shorts en agenda

De AFM meldt deze shorts: Wat opvalt, is dat wederom de shorts in Alfen toenemen. Dit komt mede doordat Voleon Capital zijn shortpositie uitbreidt. Wat weten zij wat wij niet weten?

Wereldhave: 10,73%

Air France-KLM: 8,58%

Just Eat Takeaway: 4,57%

AMG: 4,30% (+0,12%)

PostNL 3,16% (-0,04%)

TomTom: 3,09% (+1,08%)

Galapagos: 2,92% (-0,26%

Alfen 2,80% (+0,51%)

Aperam: 2,78% (+0,11%)

Eurocommercial Properties 2,66%

Besi: 2,58%

Fugro: 2,31%

SBM Offshore: 2,30%

Accell 2,30% (+0,50%)

Agenda

Vandaag komen de laatste herzieningen naar buiten over de economische groei van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten in het derde kwartaal. Toch zal de markt vooral uitkijken naar de cijfers over het Amerikaanse consumentenvertrouwen en de verkopen van bestaande woningen. Al met al reken ik niet op al teveel spektakel.

22 dec Consensus

VK BBP Q3 (laatste herziening) +1,3% QoQ VS BBP Q3 (laatste herziening) +2,1% QoQ VS Conference Board consumentenvertrouwen dec 112,0 icon waarschuwing VS verkopen bestaande woningen nov 6,54M icon waarschuwing

Nu nog even dit

Randstad pikt het niet. En terecht!

Het is algemeen bekend dat farmaceuten hun vaccins relatief gemakkelijk kunnen aanpassen op de Omikronvariant

Ik denk dat Meta hier niet zo blij mee is. Veel burgers geloof ik wel.

Ojee, een nieuw probleem is in de maak.

Tja, de Amerikaanse beurzen zijn dit jaar al met zo'n 23% opgelopen. Dan is het niet zo gemakkelijk om deze prestatie te evenaren.

Met crypto's valt er altijd wel wat te beleven

Ik vrees dat deze opleving slechts van korte duur is.

