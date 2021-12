Draagvlak onder de Nederlandse beurs blijft flinterdun

Helemaal mee eens Royce. We zijn zeker nog niet out of the woods. Vele downtrends blijven in tact, ondanks de stijging(en) van gisteren. Ik zie het liefst een Nasdaq future boven de 16K. Dat gaat daar een weerstand worden en dat zien we nu al. Positieveling ASML heeft de downtrend wel gebroken gisteren met een handels parameter op laagtes, ga ik voor de 700 a 710 euro in ASML.



Maar wie weet kan de TTROO weerstand van 7 7 7 . 7 7 gebroken worden naar boven.



Laat de stieren maar los. Ze zijn ook vandaag weer helemaal wild. Ze willen rennen. Het kan alle kanten met de stieren op. Heuvels hoger, bergen hoger, maar ook springen in het ravijn.



Stieren moeten meer groen laten zien! Gisteren een goede stap in de Groene richting. Maar er moeten vervolg stappen komen van de stieren!