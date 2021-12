Slotcall: Er kan er maar één het groenst zijn

Zoals we inmiddels gewend zijn, spelen groene en rode koersen de laatste tijd haasje-over. Gisteren kleurden de koersschermen wereldwijd rood, dus vandaag is groen weer aan de beurt, zo lijkt het. De AEX sloot 1,6% in de plus en ook Wall Street koerst vooralsnog in het groen.

Groot macronieuws is er niet, maar de rentes stijgen wel flink. Zo schiet de Nederlandse tienjaarsrente met zes basispunten omhoog tot -0,17%. Wat de reden van deze stijging is, weet ik zo gauw niet. Wel zorgt dit voor de extra sterke ligging van de financials vandaag. ING en Aegon sloten zelfs meer dan 3% hoger.

Bovenaan het Damrak straalt TomTom (+6,3%), dat vandaag omhoog schiet nadat het bekend heeft gemaakt mee te zullen werken aan de ontwikkeling van een nieuwe navigatietool voor Volkswagen (+1%). Dalers blijven allemaal boven de -1%, dus uitschieters naar beneden zijn er niet.

Ook Ebusco (+7,6%) steeg vandaag behoorlijk. Recent schreef ik al in een slotcall over de bestelling van negentig hagelnieuwe elektrische bussen van ruim €700.000 per stuk. Vandaag bevestigde ook opdrachtgever Berliner Verkehrsbetriebe dit bericht. Dat tezamen met een beurs die vandaag goed ligt, maakt dat Ebusco flink in de plus sloot.

Just Eat Takeaway nu goedkoop?

“De koersdruk bij Just Eat Takeaway (+4,1%) is ongekend. Beleggers twijfelen steeds sterker aan het verdienmodel”, schrijft analist Peter Schutte in zijn analyse van Just Eat Takeaway.com. “Hoe goedkoop JET momenteel ook lijkt, om nu massaal de stukken te gaan kopen blijft een gevaarlijk spel.”

“De markt is daarvoor te ondoorzichtig, terwijl ook steeds meer regelgeving als fee caps en wetgeving over arbeidscontracten een rol gaat spelen. Dat de koers verder onder druk staat terwijl er nieuwe lockdowns worden afgekondigd spreekt boekdelen.”

Metaverse

“Mark Zuckerberg wil van Meta (+1,1%) veel meer maken dan alleen een socialemediaplatform. Bij de presentatie van de derdekwartaalcijfers werd duidelijk dat het bedrijf de komende jaren fors gaat investeren in Virtual Reality”, schrijft analist Niels Koerts in zijn analyse van Meta. “De investeringen in het metaverseproject gaan op korte tot middellange termijn ten koste van de winstgevendheid.”

“Anderzijds moet ik eerlijk bekennen dat ik werkelijk geen idee heb of deze kosten in de toekomst ooit worden terugverdiend. Maar dit is niet zo gek, aangezien het project nog in de kinderschoenen staat. En zeg zelf: had u twintig jaar geleden verwacht dat iedereen zijn privéfoto's zomaar op het internet zou zetten?” Koerts volledige analyse met het bijbehorende advies en koersdoel leest u hieronder.

Meta: Is het metaverseproject van Mark Zuckerberg weggegooid geld? #MetaPlatforms https://t.co/YSaS0j0RD2 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 21, 2021

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier vliegen omhoog. De Nederlandse rente dikt liefst 6 basispunten aan tot -0,17%.

Nederland: +6 basispunten (-0,17%)

Duitsland: +5 basispunten (-0,31%)

Italië: +7 basispunten (+1,01%)

Verenigd Koninkrijk: +10 basispunten (+0,87%)

Verenigde Staten: +6 basispunten (+1,48%)

Brede markt

De AEX (+1,6%) presteerde vandaag beter dan Frankrijk en Duitsland die beide 1,3% stegen.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt tot 21,8 punten.

Wall Street koerst in de plus: S&P 500 (+0,9%), Dow Jones (+1,2%) en de Nasdaq (+1,2%).

De euro daalt 0,1% en noteert nu 1,127 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,3%) daalt terwijl zilver (+0,9%) stijgt.

Olie: WTI (+2,7%) en Brent (+2,1%) klimmen.

Bitcoin (+3,5%) stijgt.

Het Damrak:

ING (+3,2%) meldde vandaag te zullen stoppen met zijn retailactiviteiten in Frankrijk.

(+3,2%) meldde vandaag te zullen stoppen met zijn retailactiviteiten in Frankrijk. Bol.com, onderdeel van Ahold Delhaize (-0,3%), heeft een meerderheidsbelang verworven in fietsbezorger Cycloon.

(-0,3%), heeft een meerderheidsbelang verworven in fietsbezorger Cycloon. Samlyn Capital heeft een eerste belang van ruim 3% genomen in ASR Nederland (+2,4%), dat recent is gedegradeerd tot de AMX. Dit was het gevolg van het toetreden van Universal Music Group (+0,4%) tot de AEX.

(+2,4%), dat recent is gedegradeerd tot de AMX. Dit was het gevolg van het toetreden van (+0,4%) tot de AEX. PostNL (+1,3%) zal volgens ING-analist Marc Zwartsenburg de pakketvolumes vermoedelijk tot recordhoogte zien stijgen als gevolg van de nieuwe lockdown in Nederland.

(+1,3%) zal volgens ING-analist Marc Zwartsenburg de pakketvolumes vermoedelijk tot recordhoogte zien stijgen als gevolg van de nieuwe lockdown in Nederland. “Fietsenfabrikant Accell (+1,2%) neemt de strubbelingen in de supply chain serieus. Zo serieus dat er een nieuwe functie wordt gecreëerd, een Chief Supply Chain. Per 1 februari zal de board dan ook versterkt worden door Francesca Gamboni”, schrijft analist Martin Crum in zijn analyse van Accell.

Adviezen

Accell: naar €53 van €52 en kopen - Kepler Cheuvreux

Agenda woensdag 1 december 2021

08:00 VK BBP Q3 (laatste herziening)

14:30 VS BBP Q3 (laatste herziening)

16:00 VS Conference Board consumentenvertrouwen dec

16:00 VS verkopen bestaande woningen nov