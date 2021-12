AFM: de finfluencerfluisteraar

De AFM heeft een onderzoek naar finfluencers gepubliceerd. Tot helemaal niemands verbazing werden er veel misstanden geconstateerd. Is meer actie nodig?

Het beeld is niet best

Voor het onderzoek bekeek de AFM 150 finfluencers: "influencers die zich op sociale media specifiek uitspreken over beleggen".

Bij velen blijkt een en anders mis te gaan. Niet het belang van de volgers staat voorop, maar eigenbelang, ze zijn niet neutaal en niet transparant en in sommige gevallen worden riskante producten aangeraden tegen vergoedingen op een wijze die niet is toegestaan.

Actie!

Dat schreeuwt om actie zou je zeggen. Op het eerste gezicht leken de eerste stappen dan ook vrij beperkt: de AFM heeft de betrokkenen op de regels gewezen, hen eraan herinnerd dat het provisieverbod ook voor hen geldt en, rekening houdend met de gemiddelde aandachtsspanne van de doelgroep, een YouTube-filmpje van anderhalve minuut over het onderwerp gemaakt.

Iets te soft allemaal zou je zeggen, aangezien er in sommige gevallen voor tonnen aan schade was geleden.

Wordt vervolgd

Een telefoontje met de woordvoerder van de AFM, waarin ik verontwaardigd om torenhoge boetes en gevangenisstraffen riep, leerde mij echter dat de AFM bij dit soort zaken een min of meer vaststaand traject volgt: eerst een onderzoek en in gesprek, dan eventueel waarschuwingen en tot slot mogelijk boetes.

Het is dus zeer goed mogelijk dat de AFM vervolgstappen overweegt tegen een aantal finfluencers, echter, dat is nu nog niet bekend.

Of iemand wordt vervolgd wordt dus vervolgd, wij zijn benieuwd.

Waar ik ook benieuwd naar ben is of u een of meerdere finfluencers kent of volgt die het naar uw mening wel goed doen. Reacties welkom dus.

Hoe doen we het zelf?

Naar aanleiding van deze AFM-publicatie hebben we overigens nogmaals naar de wijze gekeken waarop we bij IEX Premium over onze adviezen communiceren en dat is volledig in lijn met de regels; geen aliassen, geen persoonlijk advies en u kunt ook de eigen posities van de IEX analisten bekijken.