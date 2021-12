Herstelrally op komst

De beurzen lijken er vanochtend zin in te hebben. De futures voor de Europese beurzen staan ruim 1% in het groen, al ontbreekt er een duidelijke trigger. Wall Street maakte gisteren in de laatste uren een deel van zijn verliezen goed, al resteerde er voor de Nasdaq nog een min van dik 1,1%.

De futures op Wall Street staan net als bij ons echter 1% hoger. In Azië verbeterde het sentiment omdat China enkele vastgoedfondsen helpt om overeind te blijven. Het grote gevaar is dat het faillissement van Evergrande leidt tot een domino-effect. Veel Chinezen hebben een tweede huis dus als de huizenprijzen kelderen heeft dit een zeer negatieve impact op de Chinese economie.



Het is algemeen bekend dat er in China veel huizen leegstaan. In de IEX-Beleggerspodcast van twee weken geleden vertelde Hoofd IEX-Beleggersdesk Erik Mauritz al dat er in het Aziatische land zoveel huizen leegstaan dat alle Duitsers er in kunnen wonen.

Vertrouwen omlaag, uitgaven omhoog

Het consumentenvertrouwen van de gemiddelde Nederlander zakt verder weg. Deze maand komt de vertouwensbarometer uit op -25 punten. In oktober en november waren Henk en Ingrid overigens ook al negatief gestemd.

Normaal gesproken leidt een laag consumentenvertouwen tot lagere bestedingen, maar dat is nu allerminst het geval. In oktober namen de consumentenbestedingen op jaarbasis met ruim 8% toe. Dit komt deels doordat oktober 2020 een zwakke maand was. Ten opzichte van twee jaar geleden is er slechts sprake van een stijging van 1,8%.

Wereldwijd zien we het consumentenvertrouwen wegzakken en dat is vooral het gevolg van de dalende koopkracht. De inflatie neemt in een rap tempo toe en de lonen stijgen onvoldoende. Vervelend voor werknemers, maar dit is uiteraard geen reden om de hand op de knip te houden. Hoe langer je immers wacht hoe duurder het product wordt.

Advies, shorts en agenda

Advieswijzigingen zijn er nog niet.

De AFM meldt deze shorts: Wat opvalt, is dat de shorts in TomTom fors toenemen. Ook lijkt er iemand te zijn die een shortpositie in Alfen opbouwt.

Wereldhave: 10,73%

Air France-KLM: 8,58% (-0,05%)

Just Eat Takeaway: 4,57%

AMG: 4,18%

PostNL 3,20% (+0,11%)

TomTom: 3,09% (+1,08%)

Aperam: 2,67%

Eurocommercial Properties 2,66%

Galapagos: 2,66% (-0,02%)

Besil: 2,58%

Fugro: 2,31% (+0,01%)

SBM Offshore: 2,30%

Alfen 2,29% (+0,50%)

Agenda

De agenda is vandaag praktisch leeg. Het cijfer over het Duitse consumentenvertrouwen en de Britse detailhandelsverkopen gaan de markten zeker niet in vuur en vlam zetten.

21 dec Consensus

Duitsland GFK consumentenvertrouwen jan 2,5 VK detailhandelsverkopen nov +1,0% MoM

Nu nog even dit

De gasprijs gaat door het dak.

Dutch TTF futures closed at 146.9 euros/MWh on Monday, the highest settlement ever



The European gas benchmark is up over 600% so far this year



While traders expect LNG may help to some extent, due to lower demand in Asia, cargo diversions will take time to arrive pic.twitter.com/bWKXr1eCBT — Stephen Stapczynski (@SStapczynski) December 21, 2021

Sommige 'influencers' zouden er niet bij vermelden of ze zelf ook een belang hebben in het product dat ze aanprijzen. Een regelrechte doorzonde in de beleggingswereld.

Touche

Drie van de hoogste startsalarissen in de top 10 met een MBO opleiding zijn in de zorg. pic.twitter.com/d5A2vsJT8q — Corné van Zeijl (@beursanalist) December 20, 2021

Je zal maar aandelen Rivian in portefeuille hebben.

Electric vehicle stocks tumble as Biden's climate and social plan flops https://t.co/QURtKfCSF3 — CNBC (@CNBC) December 20, 2021

Ik durf bijna niet te kijken

She pays $1,000 per month for a 1-bedroom apartment in New York City — take a look inside. (via @CNBCMakeIt) https://t.co/aVuDcsjj3K — CNBC (@CNBC) December 21, 2021

Omikron maakt vaart in de Verenigde Staten

Omicron now the dominant U.S. Covid strain at 73% of cases, CDC data showshttps://t.co/2Kd1GQXLPB — Cees Smit (@ceessmit) December 21, 2021

Goed nieuws voor Zuid-Afrika

U.S. considers easing travel restrictions with Southern African countries-Fauci https://t.co/5LqjUxoTKI pic.twitter.com/70MN5va8gE — Reuters (@Reuters) December 21, 2021

Veel plezier en succes.