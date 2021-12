Lockdown monday, inflatie VS 10%, energiegedoe, UMG, PostNL en lagere start AEX

De kerststemming wil er nog niet echt komen: Omikron, energiecrisis, een meer hawkish Fed, NL opnieuw in lockdown.

Wall Street zakte vrijdagavond weliswaar in het rood, maar het is vooral interessant om te zien dat juist de Nasdaq uiteindelijk vrijwel onveranderd sloot. Dat geeft toch enige reden voor wat optimisme in deze iets verkorte, één na laatste handelsweek van het jaar.

Het wordt koud

Europe is bracing for energy shortages this week as freezing weather is set to boost demand at a time supply just can’t keep up https://t.co/GynTbzBjOU — Bloomberg (@business) December 19, 2021

Let vandaag vooral zeker even op de ontwikkelingen op de Europese energiemarkt. Om maar eens een understatement van stal te halen: het is inmiddels flink uit de hand gelopen.

Dit geldt zowel voor de Dutch TTF Natural Gas price als voor de elektriciteitsprijzen: in grote delen van Europa kost een MWh inmiddels ver boven de €300. In plaats van te onderhandelen over een koffiethuisvergoeding misschien verstandiger eens bij uw werkgever te informeren naar een crisistoeslag energieverbruik.

Wat betekent deze nieuwscocktail voor de markt:

* In Azië leverden de meeste indices vannacht in

* Prime rate in China met vijf basispunten verlaagd

* Tienjaarsrente VS noteert 1,38%

* Prijs vat olie (Brent) daalt circa 2,5%

* Goud loopt op tot boven de $1.800

* Euro stabiele rond de 1,15 versus de dollar

* Bitcoin verliest iets en kost nu $46,k, per stuk

* Europese beurzen openen naar verwachting duidelijk lager

Wij zien vandaag met belangstelling de intrede van UMG in de AEX tegemoet. Verzekeraar ASR verdwijnt hierdoor naar de AMX.

Verder wordt het interessant om te zien of PostNL de extra drukte de komende tijd vanwege de nieuwe lockdown aankan. December is sowieso een absolute piekmaand voor onze pakkettenbezorger en dit zal extreme druk op de bezorgcapaciteit zetten.

Tot slot een kleine domper: Besi waarschuwt dat de omzet in Q4 wat lager dan gedacht uit zal vallen. Hevige regenval heeft voor wat productieverstoringen gezorgd in Maleisië.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag:

07:05 Europese beurzen openen naar verwachting fors lager

07:23 Besi waarschuwt voor lagere omzet wegens hevige regenval Maleisië

07:34 Berenberg geeft koopadvies voor MotorK

07:40 Klimaatplannen Biden op losse schroeven

Adviezen

AirFranceKLM: naar €2,80 van €4 en houden - HSBC





Shortposities

De AFM meldt de volgende shorts:



Bron: Shortsell.nl

De agenda:

10:00 Lopende rekening Eurozone - okt

11:30 Vastgoed Nederland - dec

11:30 Consumentenvertrouwen Nederland - dec

11:30 Investeringen bedrijven Nederland - okt

11:30 Consumentenuitgaven Nederland - okt

16:00 Leading indicators VS - nov

22:00 Micron Q1-cijfers

22:00 Nike Q2-cijfers

En dan nog even dit

Musk denkt $11 miljard aan de fiscus te gaan betalen

For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2021

Hopelijk uw vingers niet aan gebrand....

Rivian warns supply issues to hit production, shares drop to record low https://t.co/xSauCx3VKq — Martin Crum (@martinjancrum) December 19, 2021

Deutsche Telekom ruikt geld:

Good Morning from #Germany where Deutsche Telekom prepares sale of tower unit to lift value. Unit could be valued at €20bn incl debt, sale process may start at end-Q12022. Telekom has underperformed tower stocks such as Vantage, American Towers, Cellnex. https://t.co/njvYZG572r pic.twitter.com/jdWcom5Rwq — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 19, 2021

RWE schudt politici wakker (hopelijk):

Duitse energiegigant waarschuwt voor mogelijke uitval van centrales door gastekort. https://t.co/110Di02LCZ #FD #Energie — Martin Crum (@martinjancrum) December 19, 2021

En anders een warme trui:

European daily power prices surged as a swing to colder-than-normal temperatures is set to boost demand on Monday https://t.co/uMusPeEAEf via @markets — Martin Crum (@martinjancrum) December 19, 2021

FedEx draait prima:

FedEx Earnings Beat, Delivery Giant Guides Up Amid Strong Demand, Easing Labor Woes https://t.co/dqDbywOoMh via @Yahoo — Martin Crum (@martinjancrum) December 19, 2021





Inflatie VS 10%:

Bill Ackman says inflation could actually be a ‘raging’ 10% — here are 3 creative ways to hedge https://t.co/P9lDuz0DRG via @Yahoo — Martin Crum (@martinjancrum) December 19, 2021

Succes vandaag en vergeet vooral het MKB niet te supporten bij uw kerstaankopen.