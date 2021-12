Slotcall: AEX toont veerkracht

Het venijn zit in de staart, dat blijkt toch wel sinds december. De stemming is omgeslagen en het sentiment is niet bijster optimistisch. Natuurlijk kan daarvoor deels naar de Fed worden gewezen, deels naar omicron, de hoge inflatie helpt ook niet echt een handje mee, maar het deels veilig stellen van de toch fraaie behaalde winsten dit jaar zal ook een rol van betekenis spelen.

De AEX startte de dag flink in het rood, maar er zit nog steeds wel enige veerkracht in de markt. De lows van vanochtend, zo rond de 757, zijn bij het sluiten van de markt weer uit zicht en dat is met een rood gekleurd Wall Street zeker niet slecht.

De VIX schiet vandaag richting de 25 - 26 en dat maakt duidelijk dat er de nodige nervositeit in de markt is geslopen. De onzekerheid rond de mogelijke impact van omicron is niet zomaar weggenomen, maar dit laat onverlet dat sommige individuele aandelen wel erg sterk hebben moeten inleveren.

Het nieuw in de AEX toegetreden UMG deed het de eerste dag in de eredivisie kalmpjes aan. Ahold was een sterkhouder, evenals ASML en IMCD. Flinke klappen waren er echter voor fondsen als Besi, Just Eat Takeway en Shell. allicht wat vroeg voor wat window dressing, maar de meeste underperformers van dit jaar lijken het ook vandaag extra zwaar te hebben.

De AEX sloot de dag uiteindelijk af op een stand van 763 punten, een verlies van 1,1% en dat valt eerlijk gezegd nogal mee gezien de stevige verliezen aan het begin van de handelsdag.

Besi

Zomaar een omzetwaarschuwing van Besi, zo tegen het eind van het jaar. Een nare verrassing, maar de soep wordt niet zo heet gegeten als wordt opgediend. Een kleine tegenslag in Maleisië zorgt voor enige productie-onderbrekingen.

De initiële koersreactie was fel, te fel: de koers daalde even tot €67,50 in de eerste vijf minuten van de handel, maar trok nadien weer aan. De Beleggersdesk tilt hier niet al te zwaar aan, zo blijkt uit een analyse op IEX Premium.

Basic Fit

Sportschoolketen Basic Fit wordt opnieuw geraakt door de lockdown maatregelen van het Nederlandse kabinet. Dat gaat geld kosten. Hoeveel, en of dit gevolgen heeft voor het advies en/of koersdoel van Basic Fit, leest u in een uitgebreide analyse op IEX Premium:

Dit is hoeveel de ingevoerde harde lockdown Basic-Fit gaat kosten #Basic-Fit https://t.co/UJQNTmKy0o — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 20, 2021

FedEx

De Amerikaanse pakketjesvervoerder FedEx verraste eind vorige week vriend en vijand met aansprekende cijfers. De winst per aandeel overtrof de consensus ruimschoots: $4,83 versus $4,28 verwacht.

En daarmee houdt de goednieuwsshow niet op: de outlook voor geheel fiscaal 2022 gaat omhoog en er komt een nieuw aandeleninkoopprogramma. Kopen dan maar? Misschien verstandig eerst de fundamentele analyse op IEX Premium te lezen:

Wall Street

In de VS sloeg beleggers ook de schrik om het hart rond omicron. Althans, dat wordt op de meeste plaatsen als hoofdoorzaak opgevoerd waarom ook Wall Street een zwakke start kende.

Bedrijfsnieuws was er ook: Oracle doet een miljardenovername en koopt voor $28,3 miljard Cerner over, een healthcare onderneming. Een poging ook van Oracle om zijn achterstand in de cloud in te lopen. Logisch allicht, maar beleggers reageren niet heel enthousiast op de aankoop.

Anders nieuws betreft Tesla, danwel Elon Musk. De flamboyante topman twittert er stevig op los, verkoopt flink wat aandelen Tesla en liet weten dat er zo'n $11 miljard wordt overgemaakt naar de Amerikaanse fiscus. Dit als verklaring van het waarom Musk zoveel aandelen, voor circa $14 miljard, van de hand heeft gedaan.

Na twee uur handel staan de drie grote indices op verlies: de Dow Jones levert 1,8% in, de S&P 500 1,8% en tot slot de Nasdaq eveneens 1,8%.

Rentes

De tienjaarsrentes in Europa lopen licht op, maar veel heeft het niet om het lijf. De tienjaarsrente in onder andere Duitsland en Nederland blijft negatief. Hoewel, nog zo'n dagje en het gratis lenen voor de Franse overheid is voorbij. De Amerikaanse tienjaarsrente biedt in ieder geval nog 1,38%, maar dat is met de huidige inflatie ook slechts een mager doekje voor het bloeden.

Brede markt

De AEX daalt met ruim 1% tot 763 punten



daalt met ruim 1% tot 763 punten Wall Street laat het kopje hangen en alledrie de grote indices leveren 1,8% in na twee uur handel



laat het kopje hangen en alledrie de grote indices leveren 1,8% in na twee uur handel De euro kruipt zowaar richting de 1,13 versus de dollar



kruipt zowaar richting de 1,13 versus de dollar De VIX komt weer tot leven en schiet tot tegen de 26



komt weer tot leven en schiet tot tegen de 26 Goud en zilver doen per saldo bitter weinig en dat is teleurstellend



en doen per saldo bitter weinig en dat is teleurstellend Olie : WTI en Brent schieten hard omlaag en verliezen circa 5%



: WTI en Brent schieten hard omlaag en verliezen circa 5% Bitcoin doet het op $46,2k niet eens zo heel slecht vandaag met min 2%



Het Damrak

ArcelorMittal (-/- 3,2%) liet zich weer eens van zijn volatiele kant zien en leverde stevig in, terwijl voormalig onderdeel Aperam (-/- 0,3%) de voeten wel relatief droog wist te houden.

(-/- 3,2%) liet zich weer eens van zijn volatiele kant zien en leverde stevig in, terwijl voormalig onderdeel (-/- 0,3%) de voeten wel relatief droog wist te houden. Besi (-/- 4,2%) kreeg een tikje te verwerken op het nieuws van een iets lager uitvallende omzet in Q4: uitstel, geen afstel en daarmee vooral een boekhoudkundige kwestie waar geen sterke koersreactie bij past.

(-/- 4,2%) kreeg een tikje te verwerken op het nieuws van een iets lager uitvallende omzet in Q4: uitstel, geen afstel en daarmee vooral een boekhoudkundige kwestie waar geen sterke koersreactie bij past. ING Groep (-/- 1,6%) is het opwaarts momentum weer geheel kwijt, de verwachte rentestijging is vooralsnog een fata morgana gebleken.

(-/- 1,6%) is het opwaarts momentum weer geheel kwijt, de verwachte rentestijging is vooralsnog een fata morgana gebleken. Just Eat Takeaway (-/- 5,2%) laat het kopje alweer hangen na een bescheiden opleving. Er zal toch iets op korte termijn moeten veranderen bij JET, de sleutel daartoe heeft topman Jitse Groen.

(-/- 5,2%) laat het kopje alweer hangen na een bescheiden opleving. Er zal toch iets op korte termijn moeten veranderen bij JET, de sleutel daartoe heeft topman Jitse Groen. Shell (-/- 1,8%) zakt onder invloed van wat afkomende olie- en gasprijzen weer weg tot een wat treurig aandoend koersniveau. Een koersdoelverhoging van BofA bood geen soelaas.

(-/- 1,8%) zakt onder invloed van wat afkomende olie- en gasprijzen weer weg tot een wat treurig aandoend koersniveau. Een koersdoelverhoging van BofA bood geen soelaas. PostNL (+ 1,7%) profiteert amper van het feit dat de pakketjesstroom de komende maanden nog wat groter zal zijn als direct gevolg van een nieuwe lockdown in NL.

(+ 1,7%) profiteert amper van het feit dat de pakketjesstroom de komende maanden nog wat groter zal zijn als direct gevolg van een nieuwe lockdown in NL. Accell (+ 0,1%) moet toch wat extra profijt kunnen hebben van tijdelijk gesloten sportscholen. Dan maar fietsen, toch? Ook heel gezond en prima voor de sales van de Friese fietsenfabrikant.

(+ 0,1%) moet toch wat extra profijt kunnen hebben van tijdelijk gesloten sportscholen. Dan maar fietsen, toch? Ook heel gezond en prima voor de sales van de Friese fietsenfabrikant. Avantium (+ 7,5%) blijft speculatief in trek. De fantasie zit er weer in nu er toch een fabriek uit de grond zal worden gestampt.

(+ 7,5%) blijft speculatief in trek. De fantasie zit er weer in nu er toch een fabriek uit de grond zal worden gestampt. Op de lokale markt worstelt nieuwkomer Ebusco (-/- 2,9%) ook met het negatieve sentiment





Adviezen

Shell: naar £24,50 van £22,50 en kopen - Bank of America (BofA)

AirFrance-KLM: naar €2,80 van €4 en houden - HSBC

DSM: naar €205 van €157 en kopen - Credit Suisse

Ahold: naar €32 van €27,50 en houden - UBS

Accell: naar €49 van €47 en houden - Degroof Petercam

Signify: naar €44 van €55 en houden - UBS

Adyen: naar €1.900 van €1.380 en verkopen - Degroof Petercam

Pfizer: naar $51 van $48 en houden - Goldman Sachs

Agenda 21 dec

06:30 Consumentenvertrouwen NL -CBS

08:00 Consumentenvertrouwen Duitsland

08:00 Update Q4 - Shell (RDS)

14:00 General Mills Q2-cijfers