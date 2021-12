Dit staat in de kleine lettertjes van het regeerakkoord

Het regeerakkoord is verschenen. Wat opvalt is dat er veel meer geld uitgegeven wordt, dan er binnenkomt. Nu is een begrotingskort niks nieuws, al is dit wel fors, meent aandelenanalist Niels Koerts. Hij bespreekt samen met marketwatcher Arend Jan Kamp het regeerakkoord in de nieuwste uitzending van de IEX BeleggersPodcast.

“Ik kijk altijd als eerste naar de financiële paragraaf van het coalitieakkoord”, vertelt Koerts. “Wat mij meteen opviel, was het oplopende begrotingstekort en de staatsschuld.” Dat begrotingstekort hoeft volgens Koerts in eerste instantie niet zo’n probleem te zijn, zo beaamt ook Kamp: “De minister van Financiën leent gratis, so what’s the problem?”

Nou, het probleem zit hem volgens Koerts in de voetnoot. “In het klein staat daar dat het ministerie uitgaat van een economische groei van gemiddeld 3% per jaar en de rente 0% is. Oftewel: we hebben al een tekort van 3% en volgend jaar en daarna wordt het ongeveer 2,5%. Maar dat is in het béste geval”, benadrukt Koerts.

Economische tegenslag lijkt niet te bestaan

Over een worst case scenario wordt volgens de analist niet gesproken. “Er wordt alleen vanuit een best case scenario gedacht”, stelt Koerts. Hij vraagt aan Arend Jan Kamp wat er dan gebeurt als de economie niet met 3% groeit, maar juist met 3% zakt? “Ik denk dat het regeerakkoord van vijftig pagina’s dan zo de prullenbak in kan.”

Arend Jan Kamp viel het ook op dat over bepaalde plannen bij die niet heel concreet omschreven zijn. Hij noemt de miljarden die beschikbaar gesteld zijn voor het klimaatprobleem en het terugbrengen van de stikstofuitstoot. “Het kan best zijn dat die miljarden er over twee jaar niet zijn, of dat daar ineens flink voor betaald moet worden in de markt.” Niels Koerts onderstreept dat: “Stel dat de rente oploopt en de economische groei tegenvalt, dan kan het goed zijn dat veel van die plannen niet doorgaan.”

Beluister de nieuwste aflevering van de IEX BeleggersPodcast hieronder: