Slotcall: waar blijft de eindejaarsrally?

Een uur voor het sluiten van de markt leek de AEX (-1,3%) af te stevenen op een sell-off, maar dat blijft ons gelukkig nog bespaard. Het zijn de technologie-aandelen die de grootste klappen krijgen. Vooral Adyen (-5,8%) en Signify (-6,3%) moeten het ontgelden.

Daarentegen vindt Just Eat Takeaway (+4,6%) de weg omhoog. De maaltijdbezorger maakte bekend samen te gaan werken met de Britse supermarktketen Asda. Mensen kunnen in de toekomst hun boodschappen bij Asda bestellen, maar dan via het platform van Just Eat Takeaway.

In eerste instantie reageerde de markt lauwtjes op het bericht, maar aan het einde van de handelsdag staat het aandeel stijf bovenaan binnen de AEX. Defensieve havens zoals KPN (+2,9%), Heineken (+1,0%) en Ahold (+0,2%) doen het trouwens ook goed. Sowieso doen de waarde-aandelen het deze week niet onaardig.

Rivian onderuit

Dit laatste geld overigens niet voor het aandeel Rivian (-12,7%). De bouwer van elektrische pick-ups was de eerste dagen na zijn IPO nog de ster van de Amerikaanse beurs, zo dikte de koers na een week met meer dan 70% aan.

Een maand later ziet de wereld er heel anders uit. Het bedrijf moest zijn productiedoelstelling voor dit jaar neerwaarts bijstellen en daardoor staat het aandeel op het laagste niveau sinds de beursgang. Deze misser is opvallend, omdat de gestelde target van 1.200 elektrische pick-ups op het eerste oog niet heel ambitieus was.

Het management wijdt dit aan problemen in de toeleveringsketen. Ondanks dat Rivian geen omzet draait, kent het bedrijf een market cap van meer dan $80 miljard. Tja, dan kan de onderneming zich geen tegenvallers veroorloven.

Shares of EV start-up Rivian hit new low following production snags and Q3 results https://t.co/UtZ7WjNKuY — CNBC (@CNBC) December 17, 2021

Turkse beurs onderuit

Niet alleen de aandeelhouders van Rivian zijn de klos. In Turkije maken ze het nu wel heel erg bont. Gisteren voerde de Turkse centrale bank wederom een renteverlaging door en dat leidt tot een paniekgolf op de beurzen.

Niet alleen de Turkse lira implodeert, maar hetzelfde mag gezegd worden van de BIST100 (-8,5%). Onder leiding van de bankensector gaat de Turkse AEX spijkerhard onderuit. Dit jaar staat de BIST100 nog wel 50% in het groen, maar onderaan de streep houden buitenlandse beleggers hier niets van over.

Dit is omdat de turkse lira ruimschoots is gehalveerd. Anderzijds biedt de aandelenmarkt weliswaar redelijke bescherming tegen een waardedaling van de lira, maar veel schieten beleggers er niet mee op. Ook omdat de overige Europese beurzen dit jaar zo'n 20% zijn gestegen en dan hebben we het nog niet eens gehad over Wall Street.

Rentes

De rentes maken een aardige duikvlucht. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier zakt vier basispunten tot -0,25%.

Nederland: -4 basispunten (-0,25%)

Duitsland: -4 basispunten (-0,39%)

Italië: -6 basispunten (+0,92%)

Verenigd Koninkrijk: -0 basispunten (+0,75%)

Verenigde Staten: -5 basispunten (+1,37%)

De weeklijstjes

AEX deze week: -2,1%

AEX deze maand: -2,7%

AEX dit jaar: +23,5%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +26,3%

AEX blijft achter

De AEX (-2,1%) blijft deze week ver achter ten opzichte van de overige Europese indices. Daar staat tegenover dat de AMX (+0,1%) en ASCX (+0,8%) juist goed zijn blijven liggen. Let op! het gaat om weekresultaten, want als we kijken naar het gehele jaar zijn de rollen precies omgedraaid. De graadmeters in China blijven trouwens ook maar kelderen. Beurzen houden gewoon niet van toenemende overheidsbemoeienis.

AEX

ArcelorMittal (+11,4%) profiteert van de gestegen prijzen voor ijzererts. Heineken (+7,5%) is slechts 6% verwijderd van zijn hoogste koers ooit. Chapeau!. Philips (+3,0%) krabbelt wat op en ook de verzekeraars doen het goed. Dat geldt bepaald niet voor onze technologiefondsen. Met name Adyen (-10,1%) krijgt hem flink om de oren.

AMX

Waar komt deze stijging van Galapagos (+10,9%) ineens vandaag? AMG (+2,2%) verhoogde deze week zijn outlook voor 2022, maar het aandeel reageert met name op een koersdoelverhoging van ING. Daarentegen valt PostNL (-5,9%) wederom vies tegen. In de podcast van vandaag gaan we hier wat dieper op in.

ASCX

De ene na de andere zakenbank verhoogt zijn koersdoel op Accell (+9,0%). De trigger is de positieve winstwaarschuwing van afgelopen week. In de koers van TomTom (+7,7%) zit sinds oktober ook weer leven. Feit blijft dat de bedrijfsprestaties bijzonder mager zijn. Lucas Bols (-9,0%) sluit de rij.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Dit weekend heb ik de eer om de vooruitblik te schrijven. Fijn weekend toegewenst!