Gaan beleggers nu meer belasting betalen?

Worden ouderen/A.O.W.ers/gepensioneerden door de politiek naar de voedselbanken gejaagd?

Zodra de loon-inflatie op stoom komt, en de big 5, van Wal Streed, gaan kantelen, gaat de grote (aandelen) kapitaal markt vernietiging beginnen.

De overheids tekort begrotingen, ook van soliede landen, jagen de schulden verder omhoog, om zo nog te profiteren van de onvoldoende ingecalculeerde inflatie-koopkracht verliezen voor de toekomst, via voortgaande drukpers en opkoop van Zuid E.U. zombie staats obligaties.

De E.U./Brussel, politiek ziet de bui van de steeds waardelozer €. t.o.v. de $ en voortgaande inflatie stijging al hangen.

Hierdoor ontstaat een lening gekte om, klimaat, vergrijzing, energie en tegengaan van sociale (lasten) onrust nog te financieren.

De krampachtige en hardnekkige opkoop en drukpers Lagarde strategie zal niet noemenswaardig gewijzigd worden, gezien het gevaar van mogelijk uiteenvallen of uitreden soliede landen van de E.U.

Vervolgens ziet de politiek zijn door galopperende inflatie aangejaagde ontstane schuld met sprongen (koopkracht) dalen.

De rekening ligt dan, bij de kleine (gepensioneerde) spaarder en de pensioenfondsen met hun zombie obligaties.

Dat de AOW uitkering afgekoppeld wordt van de minimum loon stijging is de hieruit voortvloeiende politieke truc, welke feitelijk inflatie/ koopkracht ontwaarding €. t.o.v. de $. moet vertragen, door minder begroting uitgaven.

Het is schandelijk dat ouderen bijna 15 jaar geen indexatie hebben gehad en dat zij nu afgekoppeld worden van de automatische binding met het minimum loon.

Uiteindelijk zal de politiek, door de steeds hogere toeloop van armlastige ouderen het ""gaarkeuken""/voedselbanken systeem, om onrust te voorkomen, wel gaan ""subsidiëren""

Dat de belastingschroef daar nog eens bovenop komt lijkt mij twijfelachtig, omdat de schreeuw naar compensatie, de inflatie dan alleen maar verder, aanzwengelt.

Overigens jaagt de politiek de belastingen al indirect flink omhoog door de hogere B.T.W. op duurdere producten en verminderen van staatsschuld-koopkracht via inflatie, uiteraard ten koste van de pensioenfondsen en kleine spaarder.